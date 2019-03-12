【寵物皮膚病】網民求救家中主子患金錢癬　獸醫警告：可動物傳人

每逢到了潮濕的春天，便是動物們患皮膚病的高峰期，如「金錢癬」等。近日就有網民求救，指家中主子痕癢難耐，懷疑患上「金錢癬」。有獸醫指，「金錢癬」與一般動物病症不一樣，「金錢癬」能夠透過接觸而直接傳染人類，因此不論人寵也須多加提防。

「金錢癬」其實是一系列的皮膚真菌感染的統稱，感染來源包括小孢癬菌屬（Microsporum spp）及鬚毛癬菌（Trichophyton mentagrophyte）。真菌於日常生活環境中隨處可見，可穿破皮膚表層及髮絲造成感染。

貓狗一旦感染「金錢癬」，毛髮或會脫落，皮膚亦會變紅及痕癢。（Getty Images）

香港愛護動物協會首席獸醫桂珍指，貓狗一旦感染「金錢癬」，毛髮會隨即變得脆弱甚至脫落、出現皮屑，而皮膚亦會變紅及痕癢。動物們會因痕癢而無法自制地自舔或自殘，加重病情。然而，也有少數患「金錢癬」的動物並不會感到痕癢，如果想知道動物是否患上此病，須檢查確定。

傳染性極高 可傳染人類

她續指，患病、有傷口、老幼及免疫力較低的動物，較易受真菌感染，繼而患上「金錢癬」。另外，長毛的貓狗們也是高危一族，因牠們毛髮較長容易滋生細菌。除了個別身體因素外，春天潮濕的氣候也會提高動物們的患病機率。

另外，「金錢癬」傳染性甚高，可從動物傳人。免疫力較低的人如病人、孕婦、壓力大的人等，均較易患上「金錢癬」。為避免傳染，在每次接觸患「金錢癬」的動物後，我們也應徹底清潔雙手。

動物們會因痕癢而無法自制地自舔或自殘，加重病情。

保持乾爽清潔為最佳預防方法

要是不想家中毛孩飽受痕癢難耐之苦，必須好好預防「金錢癬」。因真菌為病原體，所以徹底的清潔是最有效預防的方法。愛協建議寵主們可用1:10的水稀釋漂白水或熱水來清潔家居，有助殺滅真菌；而地氈等擺設則可用蒸氣清潔。寵主們還可使用抽濕機，以保持室內乾爽，減少細菌滋生。

如動物們身上有任何傷口，應小心處理，以免牠們受感染。至於已患病的動物則必須被隔離，以免病情散播。

長毛的貓狗們是高危一族。（FB@貓貓狗狗保護及領養區）

目前治療「金錢癬」的方法主要為服藥及塗抹藥膏，療程約需維持一至兩個月。康復期間，寵主也要徹底消毒居住環境，減低動物再次受感染的機會。