狗狗健康｜天氣潮濕狗狗易患皮膚病　教你6招預防注意均衡飲食！

狗皮膚病｜潮濕天氣｜寵物健康｜香港天氣長期潮濕，令人感到悶焗不適，潮濕天氣更有機會令狗狗患上皮膚病！要預防愛寵感染皮膚病，主人有可以做些甚麼呢？若狗狗不幸患上皮膚病又可以怎麼辦？



狗狗搔癢行為並不罕見，但如果頻繁出現，便要多加注意。（Getty Images）

潮濕天氣容易滋生細菌 易引發狗狗皮膚病

潮濕悶熱的環境容易滋生細菌，因此每到潮濕的季節時，帶狗狗到獸醫處求醫的人數都會大增。由於狗狗本身沒有外泌汗腺，不會像人類一樣流汗排毒，當空氣中的濕度太高，狗狗身上潮濕的地方也不容易乾掉，便會讓細菌在身體表面滋生，容易令狗狗罹患皮膚病。最常見的原因是帶狗狗散步回家替牠洗腳或替狗狗洗澡後沒有完全吹乾、狗狗趴在潮濕的地板上等，都會令細菌滋生。

有時候狗狗毛髮看似乾了，但很可能毛髮裡還藏了很多水。這樣潮濕的環境，極易滋生細菌。（Getty Images）

👉Q-Pets | 汪星人食用品專區🐶

短毛狗不會患皮膚病？ 用嬰兒爽身粉保持狗狗身體乾爽

事實上，無論是長毛或是短毛狗，皮膚一年四季都容易出現問題，特別是又熱又潮濕的夏天。由於狗狗經常趴在地板上，牠們的皮膚緊緊貼在地面，因此更容易接觸到細菌，在潮濕的季節裡，更會因為皮膚沒有徹底乾透而產生細菌而患上皮膚病。

寵物皮膚病主要分為傳染性皮膚病、過敏性皮膚病、賀爾蒙疾病三種，傳染性皮膚病最常見為金錢癬、疥癬、毛囊蟲症及耳蟎蟲症；過敏性皮膚病則有可能是因為蚤咬過敏、食物敏感及環境導致的敏感。一般情況下，狗狗患上皮膚病會出現毛髮脆弱或易折斷、皮膚出現碎屑及硬皮、毛囊腫漲或破裂、異常痕癢因而舔噬身體、不斷搔癢某些部位造成創傷等症狀。

由於皮膚病有機會影響整體健康，因此在潮濕的季節裡更要注意保持狗狗身體乾爽，在洗腳或洗澡後要用毛巾先擦乾，再用風筒吹乾，若有需要亦可以適量撒上嬰兒用的爽身粉。

狗狗的皮膚病，會引起毛髮脫落，皮膚出現紅腫。（GettyI mages）

Q-Pets推薦好物👍: Aeramax 強力吸毛寵物空氣淨化機

治療狗狗皮膚病3方法 注意洗淨殘存清潔劑

【1】口服藥物：獸醫提供藥物治療直至毛髮樣本結果為陰性為止，療程1至2個月

【2】局部性治療：使用消毒藥水或藥膏，殺掉受感染毛髮上的真菌

【3】環境控制：地板、床鋪、毛巾等要徹底清理及消毒，切記洗淨殘存清潔劑，因某些清潔劑內化含學物質會引致狗狗皮膚過敏或有毒



6招預防狗狗皮膚病 勿諱疾忌醫／注意均衡飲食

【1】勤梳毛髮

每天為狗狗梳毛是十分重要，在梳毛時可檢查狗狗皮膚有沒有問題，亦可以梳走死毛或即時剪走，減少毛髮打結的機會。而毛髮柔順，亦會較通爽，毛髮不易藏著濕氣，減低細菌滋長的機會。



【2】均衡飲食

有些處方糧是專門針對與改善狗狗皮膚和毛髮而設的，能帶給狗狗更全面的營養，提狗狗免疫力和抵抗力。另外，魚油和亞麻仁籽都含omega-3，可以幫助皮膚修復及減少過敏反應，可適量地給狗狗吃。



【3】定期除蝨

要經常替狗狗除蝨、蚤等外來寄生蟲，濕潮環境下這些寄生蟲會生長得更快更多，引起搔癢發炎，從而感染皮膚病。



【4】保持清潔

要知道狗狗生活的地方，不是地板就是牠睡的床鋪，因此要定期作徹底消毒清理。留意洗潔劑的成份，最好選用對寵物無害的清潔用品，以及清洗過後要多用清水洗淨。由於狗狗有舔毛的習慣，很容易把殘留的清潔劑吞到肚裡，帶來危險。



【5】保持乾爽

每次帶狗狗散步回家、遇到下雨淋濕、替狗狗洗澡後，都要替狗狗徹底保持乾爽的身軀，因為潮濕會成為細菌的溫床，易出現痕癢。除了用毛巾抹乾外，還應用風筒吹乾狗狗的毛髮。



【6】勿諱疾忌醫

皮膚病成因很多，亂作治療可能會令情況惡化。如狗狗出現不斷搔癢的行為，應向獸醫求助。另外亦應每年帶狗狗到獸醫診所進行健康檢查，打預防針的同時檢查皮膚。



Q-Pets推薦好物👍: Enabot 愛立方 寵物機器人