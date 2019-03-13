貼心學生製作問卷　助老師尋理想犬隻　一圓養狗夢

美國有位女教師，一直都希望飼養犬隻。她在課堂上跟學生分享這個想法後，學生們馬上為她製作一份暖心問卷，為她尋找理想犬隻。後來，更為她覓得心儀的狗狗──

現時任職教師的Emily。（Facebook圖片）

在美國奧克拉荷馬州一所中學任職教師的Emily Gray，一直都想飼養狗隻。她在大學時期曾經考慮養狗，可惜當時跟室友一起租房子，所以她沒辦法養狗。現在，她已經大學畢業，擁有一份穩定的工作，而且已作好養狗的準備。

Emily跟學生的關係非常融洽，由於她非常關心學生，所以他們都很喜歡她及尊敬她。她曾經跟學生在課堂上聊起，希望可以收養狗。殊不知，她有天回到教室裡，發現教師桌上多了一份問卷，讓她感到非常驚訝。

問卷設有19條問題，內容針對她心目中理想犬隻的體型、毛髮、顏色、品種、活躍度等等。（Facebook圖片）

暖心問卷助尋理想犬隻

問卷設有19條問題，內容針對她心目中理想犬隻的體型、毛髮、顏色、品種、活躍度等等，包括「妳會跟狗相處多少時間？」、「妳想要一隻會跟妳擺尾的狗嗎？」

每條問題都非常花心思，學生們為了這份問卷，明顯花了很多時間和精神，令Emily感到非常感動，「他們讓我感到驕傲。」這份問卷不單反映學生對她的關心，同時代表她對學生的影響。

學生按照Emily的答案，為她挑選出合適飼養的品種「拉布拉多尋回犬」和「邊境牧羊犬」。更特意為她製作了一份品種介紹，讓她更深入了解這兩個品種的習性。

學生的鄰居有一隻混種牧羊犬「Buddy」需要尋新主。（Facebook圖片）

在Emily完成問卷沒多久，有位學生便告訴她，鄰居的混種牧羊犬「Buddy」需要找人收養。她跟Buddy短暫地相處後，已經愛上牠：「我對牠一見鍾情！牠是一隻非常自律的狗狗。」Buddy已經進行絕育，而且接受過狗隻訓練，懂得自己上廁所，就只欠一位主人。而那位主人，就是Emily！

現在Emily已經把Buddy帶回家，給牠一個溫暖的家。