泰國狗誤上貨船遭漁護署「處決」　狗主以淚洗面冀領回骨灰

日前一隻泰國狗狗疑因走失誤登貨船，橫越千里來到香港，最後被漁護署捉走，漁護署昨日（3月13日）傍晚回覆查詢時證實，該狗隻已被人道毀滅。 有泰國通之稱的專欄作家胡慧冲引述狗主稱，對漁護署的決定感到非常失望，又指狗主目前最希望可以領回骨灰。北區區議員陳惠達引述狗主的親姊指，狗主知悉事件後終日以淚洗面，促當局還狗狗一個公道。

一頭泰國的狗狗在昨晨8時多隨著一艘貨船抵港。（受訪者提供）

日前網上傳出一隻小狗於船艙的照片，指該隻小狗跟隨一艘由泰國來港的貨船到港，其後狗狗被漁護署捉走。熱心網民紛紛於網上轉發事件，終令遠在泰國的狗主知悉事件，狗主家姊的泰國華僑Bobo，原來是香港居民，她向北區區議員陳惠達求助，希望妹妹有一日可與狗狗求助。

不過，漁護署昨日（4月13日）傍晚回覆查詢時證實，該狗隻已被人道毀滅，發言人又指狗隻疑來自有狂犬病爆發地區，其傳播疾病風險屬極高。陳惠達指，今早（3月14日）再與Bobo聯繫過。他引述Bobo稱，在泰國當地的妹妹知道所養狗狗被「處決」消息後，傷心不已，終日以淚洗面，而且更有失眠問題。陳惠達批評，當局「處決」狗狗的決定草率：「檢查程序都要幾日啦，點會一日處理佢（狗狗）？」

有網民在Facebook聲稱是狗主的朋友。（Facebook@浪浪及失狗專屬平台 ( 香港 )）

胡慧冲：相信漁護署能送回骨灰機會不大

事件連日來被泰國傳媒報道。有「泰國通」之稱的專欄作家胡慧冲，得知犬隻誤送香港後，把消息發布到30多個泰國愛護動物的群組上，希望盡一點綿力。胡指，及後有多個泰國動保團體介入，表示可出錢把狗運回泰國，亦有泰國寺廟願意收留狗狗。但至昨晚，狗狗「被處決」的消息傳出後，泰國當地居民都對漁護署的做法感到失望。他又引述狗主稱，對漁護署的決定感到非常失望，目前希望可以領回狗骨灰。但胡認為漁護署能送回骨灰的機會也不大。

連日來均有泰國傳媒報道事件。（THAIRATH網站截圖）

狗主對港人失望

記者欲透過胡慧冲接觸狗主，但胡慧冲指，狗主經歷今次事件後，對港人十分失望，因此不想再多提。胡慧冲又慨歎：「幾個小時已經將佢人道毀滅，點解要咁樣對待小生命呢？」他提及，部份泰國動保團體有意向漁護署作出追究，但他應為事件涉及跨地區法律，因此追究的成效不大。

「香港作為一個國際金融城市，點解連一隻狗都包容唔到呢？」胡慧冲認為，假如該隻狗狗確診患狂犬症，甚至帶有攻擊性，署方要求人道毀壞亦無可厚非，然而事實並非如此：「希望下次發生同樣事件，漁護署可以有酌情權，畀4日至10日時間，等動物團體處理。」