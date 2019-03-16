叮囑老金毛來生當他孩子　台男夢裡遇愛犬後喜獲女嬰：遵守了約定

人寵之間的緣份，有時不會限於一輩子。 台灣一名男主人，其領養的11歲金毛尋回犬「妹妹」，3年前因患癌到彩虹橋了，男主人在「妹妹」臨離世前，哭著約定下輩子要當他的小孩。 某天該名男主人在夢中重遇「妹妹」，幾天後便發現妻子懷孕了，巧合地「妹妹」和嬰兒同樣是女的，更巧合的是，女兒出生的時間，與「妹妹」離開的時間竟然只差一個時辰，種種不可思議的巧合，不禁令主人相信，「妹妹」遵守了約定，再次回到了他身邊。

陳又寧覺得，女兒就是「妹妹」的化身。（陳又寧fb）

「不知道是不是巧合，但輪迴我是相信了！」台灣主人陳又寧與妻子結婚9年，一直沒有誕下兒女。直到某一天，陳又寧在夢中相遇他領養回來、3年前因癌病去世的金毛犬「妹妹」。陳記得，夢中的自己出現在大草原上，看見「妹妹」在很遠的地方，「妹妹」忽然很熱情地衝過來飛撲。

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「妹妹」其實是陳又寧從台北領養回來的毛孩。（陳又寧fb）

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夢醒後的幾天，陳又寧的妻子懷孕了，而醫生推算的預產期，竟跟領養「妹妹」的日期差一天，嬰兒也跟「妹妹」一樣是個女生。更巧合的是，女兒出生日期跟「妹妹」離世時間只差一個時辰。陳又寧知道這消息後不禁高呼：「妹妹真的回來了！」

以為緣盡 但原來是另一緣份的開始

「妹妹」其實是陳又寧從台北領養回來的毛孩，11歲那年「妹妹」患癌，終日坐在地上休息。在「妹妹」臨終前，陳又寧囑咐「妹妹」來生要做他的孩子，「妹妹」聽完後就在當日下午15:40離世。

果然，「妹妹」也遵守了人寵之間的約定：「上輩子的相處時間太少，只有短短的6年，能領養到妹妹真的是我們的緣份。我以為妹妹的離開是緣份盡了，誰知道這是另一份緣份的開始！這一次我們有一輩子了，這一輩子一樣會延續我對妹妹的愛！謝謝你，妹妹！」

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