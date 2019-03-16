冰面裂開兩狗狗快死掉　紐約男赤裸跳湖夥金毛犬營救

美國紐約州歐文頓村(Irvington)一名男子，日前（3月9）到湖邊散步，看見兩隻狗狗突然跑到冰湖，但冰面突然裂開，兩隻狗狗瞬間掉進湖裡，快要死掉。Irvington看見後二話不說脫下衣服，跳進冰湖救狗。他的妻子拍下整個救狗過程並在網上分享，看過影片的網民均讚他是真英雄。

兩隻狗狗突然掉進冰湖，男子看見後不話不說跳湖拯救。（Timofey Yuriev fb）

按圖看男子救狗的驚險過程↓↓↓↓↓↓

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事發時，45歲的Timofey Yuriev和妻子帶着愛犬到湖邊散步，突然發現有兩隻狗狗跑到結冰的湖面，冰面突然裂開，兩隻狗狗一瞬間便掉過湖裡，而且越來越沒力氣掙扎。這時Timofey Yuriev馬上脫掉上衣，勇敢跳湖救狗。

影片可見，他用身軀衝破冰面，並游到兩隻狗狗身邊，他所養的金毛尋回犬(Kira)也相當勇敢，一同跳到湖裡，將受困狗狗救起。

Timofey Yuriev自小便學習游泳，因此有信心能拯救狗狗。（互聯網）

Timofey Yuriev事後表示，他7歲已學習在冰湖中游泳，也曾經在西伯利亞試過冰下游泳，不畏寒冷，因此相信自己有能力將兩隻狗狗救起，而兩隻被救起狗狗的主人亦十分感激他的救命之恩。