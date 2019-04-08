日本萌貓以「天才貓」之名登上雜誌　絕技是撳鐘換零食

貓星人的聰明才智往往超乎我們想像，日本就有兩隻貓貓竟然懂得按鐘取零食。牠們的主人在Twitter上分享下牠們按鐘換零食的過程，令牠們聲名大噪。

虎斑貓Bururu和黑白貓Beruru穿上可愛的服飾，輪流按鐘並獲得零食獎勵。（Twitter@b_ru_ru）

居於日本的這兩隻貓貓分別名叫Bururu（虎斑貓）和Beruru（黑白貓），均是雄性。在主人的悉心教導下，牠們學懂了以按鐘來換取零食。牠們的主人時常拍下牠們按鐘換零食的過程，並分享至Twitter。這個無心之舉，竟令牠們聲名大噪。牠們現時在Twitter上擁有9萬多名粉絲，可見人氣有多高企。

在影片中可見，虎斑貓Bururu和黑白貓Beruru穿上可愛的服飾，輪流按鐘並獲得零食獎勵。但貪心的Bururu按完自己面前的鐘後，竟然伸出按Beruru面前的鐘，意圖「騙」零食，可愛舉動令網民忍俊不禁。其實除了按鐘換零食外，牠們的主人還設計了不同的任務，例如按鈴來推倒骨牌等等。

聰明的牠們憑著聰明才智，成功以「天才貓」代表之名登上雜誌。（Twitter@b_ru_ru）

▼▼▼▼▼點擊圖片看牠們的可愛萌照▼▼▼▼▼

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雖然牠們同為雄性貓貓，但卻甚少打架；相反，牠們的感情十分要好，還經常為對方舔毛。聰明的牠們憑著聰明才智，成功以「天才貓」代表之名登上雜誌。牠們的人氣還吸引了廣告商垂青，委託牠們為貓糧代言。

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