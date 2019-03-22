主人外出後貓貓誤開電磁爐釀大火　慘遭活活燒死

一名台灣網民前天（20日）在Facebook發文，指日前發生了一宗因貓貓誤開電池爐而導致大火的慘劇。事件引來網民熱烈討論，不少人把矛頭直指飼主，指他不應在沒關掉電源的情況下將貓貓獨留在家。

據了解，事發時單位中只得貓貓獨自在家，並在蹦跳時誤觸電池爐開關。因沒人及時關掉電池爐，在長時間空燒下引致嚴重火災；單位被燒得焦黑一片，而貓貓則被活活燒死。

台灣網民前天（20日）在Facebook發文，指日前發生了一宗因貓貓誤開電池爐而導致大火的慘劇。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

從貼文中的相片可見，涉事單位內一片頹垣敗瓦，連牆壁及門也被燻黑，可見火勢相當猛烈。不但涉事單位遭殃，有聲稱是樓上住客的網民留言指她的房間也受牽連。該網民表示事發時她不在家，只得室友及一貓一狗在家。幸得狗狗及時提醒室友，她們才可保住性命。她指火災令她們的單位被「燒光光」，損失超過50萬台幣財物（約港幣12萬元）。

其實過往在不同地方也曾發生多宗同類意外，光是去年在南韓已有3宗。（Getty Images）

其實過往在不同地方也曾發生多宗同類意外，光是去年在南韓已有3宗，反映相關安全問題不容忽視。不少網民留言直斥涉事飼主大意，指應先關掉電源才離開住所，避免意外。