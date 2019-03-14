暖男衝入火場救愛犬　把消防員嚇呆了　燒傷的他說：牠是我家人

狗狗就是一家人，當牠們遇上危險時，作為主人的你會盡全力去救牠們嗎？ 近日在美國一場大火中，一隻鬥牛犬被困火海，主人得悉後便奮不顧身衝入火海，消防員也來及反應。結果他成功從火場中把救愛犬救出。

男子奮不顧身地衝入火海，希望及時把愛犬救出。（KUSI）

本周初，加利福尼亞州聖地牙哥的Pala發生了一宗大火，消防員到場後趕緊滅火，但火勢極為猛烈，災場的東西被大火所吞沒。在影片中，一名男子突然跑到災場，不顧在場消防員的阻攔，直接衝入火海中。十數秒後，才和狗狗一起出現。

~點擊圖片看如何火海中救狗~

火勢很大，消防員仍在外圍灑水降溫。（Jose Guzman）

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這名衝入火海中的男子叫Jose Guzman，他已是3名女兒的父親。火警發生時，他和妻子及女兒們剛好外出，在回家途中才發現家中著火。「我知道狗狗還在家中，我必須去救牠。」

當地傳媒也有報道狗主人勇闖災場救狗狗事件。（KUSI）

「當我衝回家中時，在廁所裡發現了我的鬥牛犬Gabbana，牠顯得很驚慌。幸好我及時回來，我帶著牠逃離了火海。我只是一心一意的要救回狗狗，絲毫沒有猶豫過，因為牠是我的家人。」被火燒傷了的Jose說。

火災後回到家園，所有一切都被大火吞噬，幸好全家人平安無事。（KUSI）

據悉Jose和妻子及3個女兒，搬來這裡才2個多月。他是一位建築和園藝師。家裡放了他所有的謀生工具，但現在一切都被大火所吞噬。「雖然我們家所有東西都沒有了，但幸運的是一家人平安無事，包括我們最愛的狗狗Gabbana。我相信所有愛狗的人，都會和我一樣，會盡力去救自己的家人。」

消防員被Jose的行為所感動，但呼籲沒有接受過消防訓練的人，不應擅闖入火海中。