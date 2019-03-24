【人狗緣】打開車門有隻自來狗　暖男餵食再收養

俗語有云：「自來狗富。」指不請自來的流浪狗，會為家中帶來福氣。 美國有位男士在駕車途中人有三急，於是匆忙下車去洗手間，而沒有關上車門。當他回到車上，卻發現有一隻流浪狗竟不請自來？

牠看起來瘦骨嶙峋。（Facebook圖片：Angela Shaver）

居住於美國的Bill，在某次回家的途中，突然想去一趟洗手間。由於時間短暫，所以他沒有關上車門。結果，他回到座駕上，竟發現身邊多了一位新朋友。

原來有一隻流浪狗趁他下車期間，跑到車廂裡。牠非常瘦弱，可說是「皮包骨」，Bill不忍小狗繼續捱餓，於是把自己當時僅有的食物分了給牠。

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牠蜷縮在座位上，狼吞虎嚥地把東西塞進嘴巴裡，Bill甚至無法把牠的注意力從食物上移開。他認為這隻狗非常需要人幫助，於是把狗狗的照片發給妻子。他們一家人都非常熱愛小動物，過去亦收養了三隻流浪狗和一隻流浪貓，所以妻子馬上贊成收養這隻可憐狗。

被Bill收養後，牠明顯愉快得多。（Facebook圖片：Angela Shaver）

成為家裡一份子

Bill決定為牠取名為「River」，因為發現牠的旁邊，就是一條河流。他馬上帶著River回家，可惜到達家門後，牠卻拒絕下車，大概因為車廂裡曾經讓牠感到溫暖和溫飽。經過一番安撫後，牠終於願意下車跟Bill的家人見面。

「River全身沾滿泥巴，而且身上有無數牛蜱寄生。」Bill的妻子Angela憶述初見River的情況說道。他們當晚便為River洗澡，移除身上的牛蜱，更為牠安排了一頓豐富的晚餐和溫暖的被窩。

翌日，River開始適應這個新的家，並跟家裡其他成員打招呼。由於牠的脖子、臉頰都有傷口，亦有寄生蟲，所以Bill帶牠到動物醫院接受檢查，幸好並無大礙。

現在Bill的懷抱成為了牠最喜歡的睡床。（Facebook圖片：Angela Shaver）

現在，River已經完全融通這個新家庭，Angela指出，「牠現在會在花園裡奔跑，跟其他狗狗一起追逐，累了會跟牠們一起吃飯。」有人認為，他們改變了River的命運，不過他們卻確信，在River決定跳到車廂那刻開始，牠便改變了自己的命運，展開截然不同的新生活。

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