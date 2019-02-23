流浪狗遭槍擊被切除雙眼及單耳　5千公里外的她逆轉狗狗悲慘一生

流浪狗本身已很可憐，何況是生活在戰亂地區的流浪狗？黎巴嫩街頭有一隻流浪狗因遭受槍擊而導致失明，但牠幸運地遇上一位居於英國的好心女，後者竟不惜越洋領養牠，為牠帶來一個安穩的家及最好的狗朋友。

狗狗Maggie因遭受槍擊而導致失明及失去耳朵。（IG@smartypaws_）

這隻名叫「Maggie」的狗狗不但失去了雙眼，就連其中一隻耳朵也被割掉了，全因牠曾慘遭槍擊。早於一年前，牠仍生活於黎巴嫩街頭。某天，牠不幸地被人用槍射擊多達17次。身負重傷的牠幸好被好心人及時帶到獸醫診所，獸醫從牠眼中取出了4顆子彈，不得不切除牠那雙慘不忍睹的眼睛。另外，獸醫亦為了保住牠性命而切除了其中一隻耳朵。

身負重傷的牠幸好被好心人及時帶到獸醫診所。（IG@smartypaws_）

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去年夏天，居於英國布萊頓（Brighton）的Kirsty透過動保組織Wild at Heart Foundation得悉了Maggie的故事，決意要改變這隻可憐狗狗的命運。Kirsty成功收養了Maggie，並向牠介紹家中所養的雪橇犬「Mishka」。Kirsty指，起初Mishka並不喜歡Maggie，但不久後便接納了牠成為家中一份子。

Maggie被一名英國女子收養，從此有了一生中最好的狗朋友。（IG@smartypaws_）

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Maggie現時在新家已生活了5個多月，每天的活動就是隨著Kirsty到公園遊玩，十分寫意。雖然Maggie失去了視力，但仍然保有一顆童真的心，每次外出時也非常興奮。Kirsty讚揚Maggie性格親人：「縱使牠曾有過不愉快的經歷，但卻依然願意相信人類。」