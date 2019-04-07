【狗主共鳴】80後漫畫家眼中的汪星人　洗澡像打仗、終日討摸

很多狗主都喜歡透過簡單的文字、照片，跟同好分享愛犬的生活點滴。而以色列有位漫畫家，就擅長以漫畫，描繪出他與愛犬日常的趣事。《香港01》獲授權轉載這輯漫畫。

Erez憑著他與愛犬Joya的漫畫而廣為人知。（Instagram圖片：erezadok）

出生於以色列的漫畫家Erez Zadok，他自小受到迪士尼卡通電影所影響，並志願成為一名動畫師。後來，他發現自己更喜歡畫插畫、漫畫，於是投身成為漫畫家。

Erez家裡養了一隻狗狗「Joya」，他經常在Instagram上發佈與Joya有關的小漫畫。原意是透過簡單的插圖，分享他與Joya的日常生活，例如Joya超級容易掉毛，Erez已經習慣食物裡混有牠的毛髮。

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漫畫令不少狗主產生共鳴，並大獲好評。不少網民都看得津津有味，令Erez的Instagram在短時間增加逾9萬5千名粉絲支持。EREZ更把漫畫集結成畫集「BUNDLE OF JOYA」，跟更多人分享他與Joya的生活點滴。

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