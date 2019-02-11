【寵物文青】另類角度看喵星人　仰拍攝影讓你大開眼界　

我們和毛孩們的身高懸殊，因此我們總是以由上而下的角度俯視牠們。你有否想過如果用另一角度，由下向上看牠們會是如何？來自立陶宛的攝影師Andrius Burba便為我們做了這個實驗，更把結果以相機記下，整理成一系列的由下往上拍的寵物攝影作品。

一名來自立陶宛的攝影師於2015年突發奇想，進行了由下至上拍攝毛孩的計劃。4年來，他已拍攝了4個不同的系列，分別為貓、狗、兔及馬。Andrius這些作品命名為「Underlook」，當中第一個系列「Under - Cat」攝於2015年。

第一個系列「Under - Cat」攝於2015年。（Underlook）

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不止貓和狗，連兔子和馬匹也是Andrius的模特兒。一般來說，Andrius會把模特兒們帶到工作室，再把牠們放在特製的玻璃桌上，方便他自己在桌子下方拍攝。

Andrius會把毛孩模特兒們帶到工作室，再把牠們放在特製的玻璃桌上。（Instagram@andriusb1）

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▼▼▼以下是「Pop Art Series with Rabbits」系列作品▼▼▼

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但由於馬匹體型太大，他只好改到戶外進行拍攝。他及工作人員特地挖了一個約3米深的洞，接著在上方擺放一塊玻璃，然後再引導重達600公斤的馬匹在玻璃上躺下。

Andrius及工作人員特地挖了一個約3米深的洞來拍攝馬匹。（Underlook）

這種別樹一格的拍攝手法為Andrius打響了知名度，並在網上引起關注。去年的3月至5月，他獲邀於德國欽格斯特（Zinst）舉行攝影展，展出「Underlook」系列的作品。他同時也有為「Underlook」系列的攝影作品推出書籍及相關紀念品，例如T-shirt、貼紙及掛畫等等。

他同時也有為「Underlook」系列的攝影作品推出紀念品，如T-shirt、貼紙及掛畫等。（Instagram@andriusb1）

如有興趣欣賞更多「Underlook」系列作品的話，可到Andrius的Instagram帳戶、Facebook專頁及「Underlook」官方網站觀看。