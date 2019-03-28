八哥反鎖車門　陷祖母崩潰隔玻璃影相求救　家人：別說笑了

過去分享了不少頑皮狗的小故事，大多數牠們搗蛋，把家裡的東西打破。 有網民上星期在Twitter發了一則帖文，內容指他的母親被反鎖在車門外，原因與家中飼養的八哥犬有關。母親在家庭群組中求救，但家中竟然以為她在說笑。

Pete坐在車裡，神色鎮定。（Twitter圖片：NickUchihaa）

居住在美國三藩市的Nick Garcia，家裡養了一隻八哥犬Pete。他上星期（3月22日）在Twitter發文指，「我的狗把我媽媽反鎖在車外。」

原來Nick的母親在家庭群組裡求救的，指Pete把車門鎖上，要請人來開車門。Nick的家人以為她說笑，起初並不相信，要她發一張照片過來，結果看到Pete淡定地坐在車裡。

Nick母親所發的求救訊息。（Twitter圖片：NickUchihaa）

Pete把我鎖在車外，我的電話都在車上，幫我聯絡汽車協會過來。 Nick母

由於她的手袋、電話都放在車上，她只能用手邊的iPad向家庭成員們求救。結果，她在車廂外等待了三小時，才等到美國汽車協會的工作人員才到場為她打開車門。

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有關帖文有近43萬網民讚好、近10萬則轉發，有不少狗主都在留言張貼自己的八哥犬，為Nick的媽媽打氣，亦有人大讚Pete是一隻很可愛的狗。更有不少狗主表示曾發生類似情況。