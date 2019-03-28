【愛鼠的貓】大愛浪喵全天候照顧寵物鼠　發展跨物種超萌友誼

誰說貓和鼠一定是仇人？ 近日在美國阿肯色州，便有1隻貓咪與4隻寵物鼠成為好友，更在家裡互相嬉戲，甚至是相擁而睡。主人表示相信貓咪和寵物鼠之間是有真愛，因為牠們真的很甜蜜。

貓咪Jagger今年只有1歲多，牠喜歡與不同的小動物交朋友。（MacKenzie Allmon）

居住在美國阿肯色州小岩城的MacKenzie Allmon，是個極喜愛小動物的人，她現在養了1隻貓1隻狗，還有4隻寵物鼠，一家生活得相當快樂。但這情況，其實是她沒法預料得到的。

~點擊圖片看貓咪與不同小動物之間的真擊友誼~

Jagger活潑開朗，家中狗狗與寵物與都是牠的好朋友。（MacKenzie Allmon）

Allmon表示：「我喜歡不同的小動物，小動物們就是我的一切。」雖然她喜歡不同的小動物，但她並不知道跨物種的小動物，是否也能如此相親相愛，直到有一天她發現，家中的愛貓Jagger竟與寵物鼠有如此親密的舉動，這才讓她深深明白，跨物種友誼是真的存在。

Allmon的愛貓Jagger，是在去年初收養的。當時牠只是隻小貓咪，突然出現在Allmon家中的車庫裡。「我們這舊區裡有個跳蚤市場，不時會有人把棄養的貓咪放到那裡，因此流浪貓在這附近出現是很平常的事。」

貓咪和寵物鼠形影不離，但其實也不算罕有的事。（MacKenzie Allmon）

Allmon記得當時她和家人們發現了一隻母貓，帶著幾隻剛出生不久的小貓，闖進了家裡的車庫內。雖然Allmon很喜歡小動物，但沒有把所有貓咪都收養下來，只是留下一隻與自己特別投契的，那就是Allmon了。

Allmon覺得寵物鼠Willow跟本是在親吻Jagger。（MacKenzie Allmon）

8個月後，Allmon在動物救援機構裡，又收養了4隻寵物鼠，分別是Willow，Jasmine，Eevee和Sadie。由於她沒法肯定貓咪Jagger是否會接納這幾位新成員，所以用籠子把牠們分隔起來。「Jagger年紀還小，也很喜歡與其他小動物親近，特別是家中的狗狗，牠們經常睡在一起，但我實在沒法預測，當貓咪遇上鼠類時，會有何反應。」

Jagger喜歡所有小動物，想與牠們成為朋友。（MacKenzie Allmon）

直到有一天，Willow從籠裡走失了，當時Allmon非常擔心。她翻遍了整個家，也看不到Willow的蹤影。但當她回頭望到Jageer時，竟看到了不可思議的一幕，Jagger竟然和Willow相擁在一起。而且，這情況不是偶然，從此之後，Jagger和Willow變得不可分割，經常在屋裡追逐嬉戲。隨後，Jasmine、Eevee和Sadie也加入，與Jagger一起玩耍。但Willow在Jagger心中有著特殊的地位，Allmon深信Jagger與Willow是彼此相愛，沒有人可以將牠倆分開。

~點擊圖片看跨物種大愛~

事實上，跨物種友誼並不罕見，許多動物都喜歡與其他物種做朋友，不妨齊齊重溫一些跨物種大愛，看看牠們如何溫馨甜蜜。

貓貓Mogu經常都和倉鼠Maru一起玩。（@Hachi_Arnm/ Twitter截圖）