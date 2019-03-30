退役警犬Barry Sir離世　好兄弟送別牽手　證動物真感情

退役警犬Barry昨 日（3月29日）上午11時55分離世。消息傳出後，網民紛紛到其Facebook專頁留言哀悼，雖然不少網民安慰主人Jess不要難過，但痛失狗狗的她，實在難掩悲痛之情。 在Barry離開的一天後，Jess在facebook專頁上載的一段影片可見，Jess不斷呼喚合上眼的Barry：「起身啦，起身啦！」Barry的好兄弟Sailo亦有在場送別，其中狗兄弟一幕牽手畫面，惹哭不少網民：「證明動物也有真情！」

狗朋友紛紛到來送別。（facebook@警犬巴打Barry）

按圖看Barry最後一面↓↓↓↓↓↓↓

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人狗難捨親人離去

今日是Barry離世的第二天，主人Jess仍在facebook專頁抒發對Barry的掛念之情，例如今早發放一段Barry安睡在床的影片，片段中Jess不段呼喊其名字：「Barry起身啦，好無？」片段中Jess一直哽咽，有時又用手輕撫Barry的臉及腳。

Barry的好兄弟Sailo亦有在場送別，看見沒有反應的Barry，Sailo也十分不安，時而走到Barry身旁聞嗅，彷彿想叫醒好兄弟重拾散步樂趣。身在彩虹橋的Barry未知會否聽見，但相信牠們的開心回憶永遠都會存在狗狗心底。

有網民看了這照片不禁說：「下輩子再做兄弟吧！」

不少網民留言祝福Barry及Sailo：「來世你哋要繼續做好兄弟。」、「我每次看到Barry消息眼涙都不斷流，真是捨不得......永別Barry。」、「動物也有真情。」

回顧Barry Sir生前照片↓↓↓↓↓↓↓

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Barry是隻在2017年時退役的警犬，在服役期間牠曾經屢次勇破大案，功績顯赫，因此給許多市民留下了深刻印象。而在2017年12月時，Barry參加了警隊的「警犬領養計劃」，於是便被新主人Jess所收養。但去年被證實胸腔間長了一個腫瘤，Barry昨日最終不敵病魔離世。

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