【愚人節】哥基、摺耳貓Cosplay《英雄聯盟LoL》　網民讚神還原

每天有數以千萬人次上線遊玩的電腦線上遊戲《英雄聯盟》LoL，每逢不同節日都會舉辦活動吸引玩家眼球。 今年愚人節《英雄聯盟》以「貓狗大戰」為題，推出不少遊戲主角的相關造型。《英雄聯盟》開發商Riot，更與外國網民合作，將現實中的貓狗寵物打扮成遊戲內的角色造型，其中「短腿飛機庫奇」，以及「喵葛爾」的萌樣最為搶鏡。看過相片的網民更稱讚，這是神還原。

大家看看Cosplay造型與遊戲造型相似程度有多高。（網上圖片）

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Cosplay成「短腿飛機庫奇」的狗狗，是隻貨真價實的萌樣哥基犬，其主人Nicole正正是個Cosplay發燒友，她平日會製作不同遊戲的道具和武器；今次她所養的哥基犬Galahad，也是首次將Cosplay獻給《英雄聯盟》。

Cosplay成「喵葛爾」的喵星人Shimi是隻蘇格蘭摺耳貓。（網上圖片）

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至於Cosplay成「喵葛爾」的喵星人Shimi，則是一隻蘇格蘭摺耳貓，其主人Vensy曾將Shimi打扮成英雄聯盟其他不同造型，例如「艾希」、「雪地靈兔奈德麗」、「蜂摩小太郎提摩」等，其大眼晴的無辜樣子，叫所有人看了都要融化。

看完這些可愛相片，是否也有衝動為家中寵物Cosplay呢？不過行動前還是最好先徵求主子意見，因為不少寵物對穿衣服都十分抗拒。

除了外國主人愛與寵物Cosplay外，日本兩隻柴犬的主人C_Suzuki，每日用一雙巧手自製各種Cosplay道具，放在兩隻萌萌柴犬身上，網民看見作品都不禁讚歎。按圖看更多相片。

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還未看夠萌寵Cosplay的相？以下內容相信能滿足你吧。