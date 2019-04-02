【最強反差萌】小惡貓到醫院打針　秒變臉成萌貓裝可憐

貓咪是變臉高手？網路經常流傳各種各樣的貓咪變臉圖，大多都是長相兇惡的貓咪，一秒變萌貓，讓人會心微笑。 台灣有位網民最近領養了一隻小橘貓，牠的性格非常調皮，不但經常亂咬東西，而且還會欺負家中的花貓，連主人都無可奈何。主人早前帶牠看醫生時，牠竟然因為打針而變臉，這反差讓網民爆笑。

阿肥是家中惡霸。（受訪者提供）

一秒變萌貓？有網民早前在Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」上載了貓咪的反差照片，內容指早前被領養的貓咪，在打預防針期間竟然裝可憐變萌貓。

《香港01》向貓主人許先生了解詳情，原來小橘貓叫作「阿肥」，是他三月中領養回家的貓咪＂「我生日願望是認養一隻橘貓，剛好朋友說台北那邊有橘貓可以領養，我就等牠斷奶後，直接開車上台北帶牠回家。」

阿肥目前只有兩個多月大，不過牠的性格卻非常調皮：「平常很頑皮，很愛亂咬，也會欺負家裡花貓。」而且經常會對他豎毛，一副戒備的樣子，「阿肥，有沒有那麼愛炸毛呀？老爸對你很好耶！」而且主人每次教牠規矩，牠都會不停喵叫還嘴，沒想到......

牠竟然躲到主人的衣服裡......（受訪者提供）

▼▼▼點撃圖片看阿肥可愛照片▼▼▼

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有一次許先生帶牠看醫生，為牠注射防疫針。阿肥從出門那刻開始，已經不停叫，彷彿在跟他投訴，「牠到醫院也是一直亂跑。當時醫院裡有一隻狗，牠很乖站在旁邊而已，阿肥就一直對牠生氣炸毛、低鳴。」看起來盛氣凌人的牠，在注射防疫針後，秒變萌貓，「牠打完針後，便躲在我外套內裝可憐。」

阿肥目前只有兩個多月大。（受訪者提供）

許先生把這件趣事分享給貓義工，義工隨後把阿肥很可愛的照片發佈到群組裡，結果獲網民熱烈回應，兩天已有近5000人點讚。部份網民指出：「不是同一隻貓來」、「牠是戲精來」、「詐騙啊」、「可愛的戲精」、「太會演了」，亦有部份網民指普遍橘貓的性格都跟阿肥一樣，較為頑皮、愛說話。

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