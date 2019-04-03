【超溫馨】比特犬變保母　推主人打鞦韆

對大部份狗主來說，狗狗幾乎是公認的最佳保母，過去便有不少報道分享狗陪伴小孩睡覺的故事。 早前，更有網民在Facebook張貼了一段影片，片中的比特犬為博小孩一笑，竟然用手口並用為他推鞦韆！原來外表兇惡的比特犬，只要面對於小孩，都會展現出溫柔的一面。

比特犬Chevy和小孩Karsyn。（Facebook圖片：Brittany Gilmer Brown）

美國狗主Brittany Gilmer Brown日前在Facebook群組「I Love Pitbulls」分享了一段影片，內容是她的比特犬Chevy和他三歲的孩子Karsyn一起玩鞦韆的溫馨片段，一人一狗親密互動，令不少網民拍手讚好。

Chevy一開始雙手推動鞦韆，雙腳不停追著走。牠繞了三圈後開始有點累，於是手口並用，用嘴巴咬著鞦韆的繩子，繼續推他。在遊玩的過程裡，Karsyn笑得非常開心，更跟鏡頭後的Brittany說：「Chevy在推我、Chevy在推我！」

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Chevy從Karsyn出生開始一直伴隨在他身邊，他們有非常深厚的感情，平日都會一起玩耍，例如玩捉迷藏。這次恰巧Karsyn想盪鞦韆，Chevy便親自推他，結果逗得他哈哈大笑，更意外地被母親Brittany拍下了窩心的一幕。

比特犬Chevy非常愛護小朋友。（Facebook圖片：Brittany Gilmer Brown）

影片上載到群組後，即獲網民熱烈支持，短短數日已經有逾千次讚好及分享。不少網民都認為Chevy和Karsyn的互動非常可愛，亦有不少網民稱讚Chevy是位盡責的狗保母，做得「非常出色」。

他們從小便窩在一起，難怪感情那麼好。（Facebook圖片：Brittany Gilmer Brown）

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