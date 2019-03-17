【超溫馨】柴犬化身保母　與BB牽手入睡　媽媽竟變成局外人

小朋友和寵物是最佳拍檔。早前，有網民在Facebook專頁「Ponyo & Cookie shiba HI」發佈了柴犬與愛兒一起睡覺的溫馨照片，一人一狗的萌睡相治癒了不少人的心靈。原來自寶寶出生後，網民家中兩隻柴犬便輪流照顧著他！

寶寶Happy與柴犬Ponyo睡覺也不忘手牽手。（Facebook圖片：Ponyo & Cookie shiba HI）

網民陳小姐家裡飼養了兩隻柴犬，分別是4歲赤柴「Ponyo」和3歲白柴「Cookie」。她還替兩隻狗狗開設了Facebook專頁「Ponyo & Cookie shiba HI」，記錄愛犬生活點滴。

兩年前，陳小姐誕下了小寶貝Happy。自此，Ponyo和Cookie便成為Happy的「保母」，全天候陪伴在他身邊。她亦不時把Happy與Ponyo和Cookie互動的溫馨照片上載到專頁上，他們的溫馨互動讓不少網民感到暖心。

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早前，她便上載了一幅Ponyo跟Happy溫馨睡覺的照片，Happy在睡覺時仍握著Ponyo的手不放手！他們的萌樣令不少網民感到治癒！Ponyo好像發現媽媽偷拍他們，於是下一秒馬上把頭轉過來！

柴犬Ponyo是寶寶Happy的保母。（Facebook圖片：Ponyo & Cookie shiba HI）

Ponyo和Cookie就像保母，牠們不單會陪伴Happy玩耍，更經常走到床上跟他一起睡覺。難怪陳小姐會在帖文指出：「你倆又睡了我的位置！」年僅兩歲的Happy還會帶Ponyo和Cookie一起散步！兩隻狗狗亦非常懂事，故意放慢腳步。