喵星人都有臉盲症？　專家稱：貓聰明卻沒法認得人樣

貓咪不像狗狗般親近人，也不會是忠誠的代表。甚至日本諺語稱「貓咪3天就能忘卻3年的恩情（貓は三年の恩を三日で忘れる）」。那麼，是否代表貓咪沒法認出主人呢？事實當然不是。只不過，貓咪認人的方法，不單是用眼睛，更多是靠氣味與聲音。

你究竟是誰？我認不得你。（Getty Images）

貓咪是種不受控制的動物，我們養貓，就別指望能把貓咪訓練得聽話。反之，似乎是貓咪把人類訓練得貼貼服服，成為隨傳隨到的貓奴才對。但說句心底話，貓奴們都想知道，我們都已這麼辛勤為主子奉獻了，但究竟貓咪能否認得出我們的樣貌嗎？

我只認得出你手上的罐罐！（Getty Images）

沒法從樣貌認得同類

一直以來，許多研究都說，貓咪沒法單從面部去辨認自己的親人，就算是母貓與貓B之間，在分隔了一段時間後，便沒法相認。就例如在《國家地理雜誌》裡曾有一篇報道文章，題目是「貓咪可以認出牠們的祖父母嗎？」，據英國布里斯托大學（University of Bristol）的貓咪行為專John Bradshaw表示，「一旦與貓咪的母親分開，小貓似乎很快就會忘記母親，而且即使重新聚首，通常也無法認得對方。」

貓咪認得出主人的，不然咬你時絕不會這麼輕手。（Getty Images）

貓咪是臉盲？

我們沒法百分百肯定，貓咪是否真的沒法辨識人類的臉，但科學家普遍認為，貓咪的視力相當好，基本上和人類很接近。而且貓咪很聰明，很有靈性，也有不錯的記憶力但要通過臉孔去辨別貓奴的話，這並不是牠的強項。亦有指因為貓咪缺少面孔識別的腦區，而且臉孔構圖複雜，都是貓咪沒法用眼睛去辨認人樣。在更多情況下，貓咪會用嗅覺和聽覺來記認事物。

貓咪的大眼睛當然看得很清楚，但對人類的臉卻沒法分辨。（Getty Images）

貓咪是否會認人？

單就貓咪能否認得出貓奴來說，答案應該是肯定的。例如：

當聽到貓奴在呼喚時，主子才有反應，反之其他人在叫的話，牠根本無動於衷 當有陌生人出現在家中時，貓咪會靠在貓奴邊，而不是亂站 吃飯時間到了的話，會自動自覺找餵飯的貓奴，不放飯便死纏著 當貓奴幾天不在家的話，貓咪也會出現茶飯不思的情緒變化

那麼貓咪能認得出自己的樣子嗎？（Getty Images）

結論？

有時候科學真的不能完全解釋，貓咪是怎樣認得貓奴的。是從樣貌、聲音、氣味，還是動作手勢，甚至是感覺去記著貓奴？似乎都難以確實去肯定。但其實，科學解釋根本就不重要，最重要就是雙方有愛！貓奴們用心去愛，去照顧貓咪，而貓咪也偶或給予回應，來個親密的舔舔，讓貓奴好好地吸貓一會兒，相信貓奴們早已心滿意足！

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