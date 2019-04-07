天才哥基犬挑戰繽紛迷宮陣　30秒極速完成　零難度成功闖關

哥基犬擁有一個肥美的大屁股，所以經常給人一種笨手笨腳的感覺。不過，牠在古代其實是非常出色的牧羊犬，而且在經常參與犬隻障礙賽，身手非常敏捷！ 外國有狗主便養了一隻哥基犬，並從牠小時候開始，在家裡放置各式各樣的障礙物，跟牠玩迷宮遊戲。當大家以為牠會把東西撞得東歪西倒之際，牠猶如騰雲駕霧穿過迷宮！

已經來到第12關迷宮，Pino能成功嗎？（Instagram圖片：pino.the.corgi）

美國有隻名為Pino的哥基犬，牠可說是迷宮的天才！狗主在Pino小時候開始，已經在家裡佈置小迷宮讓牠穿過。當大家以為屁股渾圓的小Pino會把東西撞倒之際，牠竟然輕而易舉地穿過障礙物。從此，狗主便開始製作更複雜的迷宮，讓Pino挑戰！

早前（4月4日），狗主便在Pino的YouTube及Instagram發表第十二關新迷宮！狗主利用運動飲料製作出九曲十三彎的繽紛迷宮，不過迷宮再複雜，都難不到Pino。在開始計時後，牠只花了30秒，便把零食從迷宮的中央帶出來！途中並沒有撞跌任何一支飲料！

▼▼▼點撃圖片陪Pino穿迷宮▼▼▼

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第十關曾挑戰失敗

雖然大多數迷宮，Pino都能輕易完成，而且可以憑著直覺，選出正確的道路，但牠偶爾亦會失手。就像第十關迷官，狗主在大廳設計了一個「P」型迷宮，相比第十一關、第十二關，那些令人眼花撩亂的迷宮，看起來相對簡單，不過可能轉彎的路線比較多，Pino竟然挑戰失敗！即使第二次挑戰，牠亦在轉彎的路線上繞了一圈才找到正確的道路，看來多彎的路線並不好走。

Pino看起來胖胖的，為什麼會那麼厲害！（Instagram圖片：pino.the.corgi）

招募網民設計新迷宮

每次狗主上載Pino挑戰迷宮的影片，都大受網民歡迎。第十二關迷宮的影片上傳到Instagram不到一天，已經有多達5萬次點撃。大部份網民都讚Pino「很聰明」、「很可愛」、「非常不可思議」，有網民更讚揚Pino比人聰明，指出：「我沒辦法像Pino那樣走出迷宮」、「看來我要多訓練」。

由於第十二關迷宮對Pino來說，實在太簡單了，狗主正籌備一個更複雜的迷宮讓Pino在復活節挑戰，他更請網民一起出主意。如果想讓Pino挑戰自己設計的迷官，可以到Pino的Instagram留言。

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