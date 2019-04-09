愛爾蘭百厭狗獨自上火車　橫越42公里到都柏林旅行

隨著科技的發展，人類擁有無數的代步工具，載人迅速穿越不同城鎮，甚至上天下海。不過，交通便利偶爾也會導致一些小意外。 愛爾蘭有隻狗狗意外地登上一列火車，獨自展開了一段40公里的旅程，這段冒險之旅更穿越了多個城市，最終在火車終站被職員發現。

火車職員叫牠「Hamish」。（Twitter圖片：IrishRail）

早前在前往都柏林的火車上，有隻小狗在車廂裡徘徊。職員最初以為牠是車上乘客所飼養的狗隻，不過到車站抵達終點，牠仍然留在車上。職員才明瞭牠是一隻走失狗。

由於火車從薩林斯（Sallins）到都柏林（Dublin），途中穿越多個城市，職員根本不曉得牠從哪裡上車，認為牠最大機會在薩林斯或納西斯（Naas）上車。

▼▼▼點撃圖片▼▼▼

▼▼▼點撃睇片▼▼▼

牠是一隻很可愛的狗狗。（Twitter圖片：IrishRail）

Twitter上尋主人

牠身上沒有晶片，所以沒辦法連繫上牠的主人，甚至不知道牠到底有沒有主人。職員為牠改了一個名字，叫作「Hamish」。在找到Hamish的主人前，火車職員Ted Maher一直照顧著牠，他指Hamish很健康：「並吃掉我們很多三文治。」

火車職員嘗試在Twitter發布啟事，希望可以盡早把小狗送回原主人身邊。很多人認為Hamish很可愛，甚至想領養牠，可惜一直沒有人領回牠，經過網民不停轉發後，消息成功傳到狗主人的耳邊。

牠回到主人身邊前，到一家動物慈善機構留宿，並打上晶片。（Twitter圖片：MyLovelyHorseR）

原來這隻小狗叫作「Tyson」，相信連牠的主人也不知道，牠竟然獨自登上火車，出發去旅行。Tyson得悉後，馬上聯絡火車職員，並接牠回家。在Tyson回家前，火車職員更為牠打上晶片，即使Tyson再次展開火車旅行，亦不會跟主人失聯。

4大Living必備購物優惠(活動日期4月8日至4月9日)

活動詳情請按此

揀選「具流行色」的家品，為生活及居住環境調味！精選優惠:

純實木小沙發 活動價 RMB 999立即購買

維莎全實木茶几 RMB1,710 立即購買

維莎全實木床頭櫃 活動價RMB 620 立即購買

小佩淨味貓廁所 前500名包郵 立即購買

小佩智能喂食器Mini 前500包郵 立即購買

小佩智能飲水機 前500名包郵 立即購買

pidan雪屋猫砂盆 满199再减100 立即購買

pidan 猫咪隧道地毯 满199再减100 立即購買

pidan電動逗貓棒 满199再减100 立即購買

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



按此立即購票

按此瀏覽武博專頁