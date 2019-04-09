【帶着毛孩去旅行】多圖！與貓狗結伴　愛心主人攜登高峰

帶著毛孩上山下海去旅行，實在是一件樂事。 不過，要帶毛孩去旅行，首先便要克服住宿與交通，還有一些防疫等問題。幸好還是有許多有愛的主人，會經常帶著毛孩一同遊山玩水，並替毛孩拍下大量美麗照片，實在令人羨慕。

搭編本身就是一位把毛孩子視為人生中最重要的人（跟爹娘同等地位的那種），因此每當看到任何跟寵物有關的東西一定不會錯過，像是最近開幕的寵物餐廳、非常可愛的寵物飾品、最健康的零食等，搭編絕對不會錯過任何消息。不過帶寵物旅遊這件事搭編卻從來沒有做過，除了擔心毛孩子水土不服外，還要特別找允許寵物入住的民宿等等就讓人卻步，這次要介紹兩隻真的非常幸福的毛孩子，主人們不管三七二十一就是要帶上他們一起旅遊。

【帶着毛孩去旅行】與貓狗結伴 愛心主人攜登高峰（andre_sibilsky@instagram）

這兩隻最萌身高差的毛孩子來自美國丹佛，4 歲的 Henry 是隻德國牧羊犬、拳師犬、哈士奇、澳洲牧羊犬、美國史特富郡梗混血兒（完全是多重國籍的概念），1 歲的 Baloo 是隻暹羅貓混血兒，雖然一隻是狗一隻是貓但是兩隻相處得非常好，不管在外旅行在家都是非常相知相惜的旅伴。網友們經常看著主人們常常帶兩隻到處旅行，因此非常可愛的詢問主人們是否一年四季到處環遊世界，而主人們也非常有趣的回覆網友們：「我們大部分都在丹佛旅行，當然！我們也想每天到處遊玩呢！」

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Coda 也是一位來自美國波特蘭的幸福狗狗，因為主人是位攝影師，而 Coda 就也順其自然成為他相機中最常見的主角，而 Coda 的主人最愛拍攝的就是風景，所以每當他到新的地點拍攝時一定會帶上 Coda，對於 Coda 來說只要跟著主人哪裡都好玩，不過搭編倒是很希望能夠當 Coda，因為他的主人把他拍得好美喲！

與貓狗結伴 愛心主人攜登高峰（codathewoof@instagram）

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每次看到那些願意帶毛孩子上山下海的主人搭編都深感佩服，看來搭編需要將自己的技能再度提升才行，為了我們家毛孩子們的快樂必需跟以上兩位主人學習。

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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