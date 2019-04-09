九把刀淚別愛犬感言：學不會送別，就期待再次相遇吧...

送別愛犬最後一程，相信是每一位愛心主人最大難關。
台灣作家九把刀懷著最悲痛的心情，以火葬的形式與愛犬阿魯告別，並於facebook上寫下感人千字告白：「謝謝妳。學不會送別，就期待再次相遇吧」。
阿魯已離開，但九把刀仍為牠準備了最後一餐。（facebook@九把刀 Giddens Ko）
台灣著名作家兼導演九把刀，他的愛犬阿魯在月初時因腫瘤在家中病逝。在昨天（4月8日），他再次在Facebook裡留下千字感人文章，紀念送別阿魯的整個過程。他與妻子一起送別愛犬火葬，縱然極之不捨，但仍期待能「再次相遇」。
陪伴在阿魯身旁的最後一夜。（facebook@九把刀 Giddens Ko）
~點擊圖片大家一起送別阿魯~
再陪伴多一會
阿魯離世當天，九把刀與妻子為了希望多陪狗狗一夜，特意把冷氣開到最大，以免有異味出現，然後與妻子一起睡在客廳梳化上，陪著阿魯度過了最後一夜。還有就是替狗狗最後一次刷牙，「我用棉花棒清理阿魯的牙垢，我這個動作阿魯一向不大喜歡，很講究角度跟節制時間，但她現在完全不掙扎，我清理得非常仔細，卻哭到此生最慘。」看到這些感人的文字，實在令人流淚動容。
阿魯離開後的幾天，九把刀在Facebook裡上載與狗狗開心合照。（facebook@九把刀 Giddens Ko）
慶幸沒有遺憾
九把刀再次回想，如果當天簽書會結束，他沒有及時趕回家，沒有看到阿魯最後一面的話，他表示一定會終身遺憾。但阿魯一直忍耐著，直到見他回家，才下班離開。「懸著一口氣，趴在地上默默等我回家，圓滿了我跟她。阿魯，謝謝妳。」文章最後一句「學不會送別，就期待再次相遇吧。」可見九把刀對狗狗的真摯感情。
阿魯一直忍耐著，直到九把刀回家後才下班。九把刀實在很感激牠。（facebook@九把刀 Giddens Ko）
~九把刀Facebook原文~
關於送別。
當阿魯不再呼吸以後，老婆一邊哭一邊煮了一頓如常的營養晚餐給阿魯，我仔細地用剪刀剪碎。我很老派，每天都訂兩瓶羊奶送到我家門口，一瓶我喝，一瓶阿魯獨享，這時也倒了一瓶今天的份量給阿魯，老婆好好加熱了一番，特別香。
最後的晚餐跟羊奶放在阿魯額前，床上放了她特別熟悉的幾個東西，以及puma的羊毛氈。阿魯全身上下都變得極為柔軟，原本硬硬的尾巴變得好軟，耳朵因為血色消退變得很白，也出奇的柔軟。她大大的肚子裡面可能有殘存的食物，因發酵關係，微微鼓了起來。
老婆從後面緊緊抱著阿魯，我在前面跟阿魯鼻子碰鼻子說了很多偷偷的話。很多人都會將死亡形容成「就像睡著了一樣」，的確如此，我也沒有過剩的創意，阿魯的確就像睡著了，就跟平常一樣呼嚕呼嚕很安穩。擁抱著長眠的阿魯，我們拍了很多現在不拍以後就會後悔莫及的紀念照。
老婆一直哭，哭著說，這個世界上再也不會有人比阿魯更喜歡吃她煮的東西了，遇到阿魯，是她人生中發生過最最最美好的事。
我用棉花棒清理阿魯的牙垢，我這個動作阿魯一向不大喜歡，很講究角度跟節制時間，但她現在完全不掙扎，我清理得非常仔細，卻哭到此生最慘。
彼此都哭累了，該邊跟大哥也走了，老婆跟我開始討論該怎麼處理阿魯後面的事。老婆很尊重我跟puma之間的古老約定──總有一天我會帶阿魯過去跟puma長待的寵物靈骨塔會合，他們一起在地藏王菩薩特訓班上課滿一年後，我再將他們一起轉學到某一棵我能夠常常看到的樹下。
既然已決定要將阿魯送到跟puma一樣的靈骨塔內存放，我的心念是，越快處理好阿魯後面的事越好，不要刻意等誰到場，能不冷凍就不冷凍，也不需要看農民曆的吉凶，直接去做認為對的事就行了。
這時殺手經紀人曉茹姊打電話過來，順便帶來了當天晚上唯一的笑點。
「阿魯真的死了？」曉茹姊聽起來很疑惑。
「嗯。」我也有點不懂，曉茹姊怎麼會在這個時候質疑我的智商。
「你確定？」曉茹姊發自內心的不解。
「對吧。」我找不到點。
「你怎麼確定阿魯真的死了？」曉茹姊的每日一金句，原來就是這一句。
「不知道怎麼跟妳說，但就是死了，百分之百都死了。」我很篤定。
「……是嗎？怎麼確定的？」曉茹姊竟然在這個節骨眼上鍥而不捨。
「我哥哥有摸她的胸口，就沒心跳了。」我宣布。
「喔。」曉茹姊聽起來很不甘心：「好吧。」
結束通話時，我有一種曉茹姊妳到底在攻蝦小啦的魔幻感，這種對話我寫在小說裡大家一定覺得離譜到完全亂寫，超不寫實。但我真情願阿魯跟曉茹姊一樣搞笑。
避免味道產生，把冷氣開到最強，我們在客廳沙發睡覺，陪阿魯過了一夜。
起床後我們將阿魯抱起來，此時阿魯的身體已經有些僵硬。
我抱魯頭，老婆抱魯屁，太呵呵太重了，出了家門，玄關電梯門又沒有馬上開，只好把阿魯放在門口拍了一張紀念。也幸好如此，從這一刻我開始提醒阿魯「要進電梯囉！」、「要出電梯囉！」、「要上車囉！」……
不是迷信，而是可以這樣跟阿魯再說說話，心裡很安慰。
上車前，我抱著阿魯跟管理員張先生說，阿魯下班了，謝謝你的照顧，現在想跟你說再見。管理員張先生也很愛護阿魯，自從阿魯的後腳明顯無力，每次我帶阿魯下樓尿尿，張先生都會一個箭步搶先打開車庫的門，讓阿魯不用從需要小跳一下的前門臺階出去，而是在和緩的車庫坡道漫步。
張先生笑笑地跟阿魯揮揮手。
阿魯躺在後車座，一路睡得很香，路過休息站時還買了一顆茶葉蛋放在她的鼻前，讓她爽爽地聞著。我們當然聊著阿魯的一切，無法停止跟躺在後面的阿魯聊天，細數她跟我們一起去過哪些地方、最後一次露營、吃過哪些好吃的東西。我真的很感激那些肯讓貓貓狗狗跟主人一起吃飯、喝咖啡的店，這些寵物友善的店家，豐富了我們的陪伴。
火化前，我們好好地抱抱她，提醒她等一下要記得快跑，不要傻傻被火燒著了。
阿魯真的好安詳，沒有一點點異樣。我摸著她，揉揉她，我經常提醒她要乖，但其實她本來就很乖，我只是詞窮，我只是下意識地重複，直到最後她闔眼了，我還是一直跟她說，要乖，要超乖，無敵乖，如果太乖了偶爾不乖也沒關係。
一個最不乖的人老是提醒一隻最乖的狗，我真是幹話連篇，我真笨，我真是沒用。阿魯最乖。
許多陪伴阿魯的小東西都不建議一起燒，以免殘餘物黏著在骨灰上，造成怪異的變形，對空氣也不好。沒關係，這樣也好，怎麼來，怎麼走。我取下阿魯爪子的佛珠，套回我自己的手腕上。老婆留下了阿魯最常穿戴的圍脖。這兩樣東西都太棒了，是阿魯跟我們之間的念想，我們也會一直用下去。
接下來就是每一個送別過至親的人，都體會過的錐心之痛。
看著他們被送進焚燒爐，法師念一句快跑，我們跟著念好幾句快跑啊不要阿呆快跑啊！法師離開後，我們還是一直念一直喊，生怕阿魯傻爆呆呆躺在那裡。
每一次這一段關於火的送別，都令我精神強烈受創，最大值的不捨與悲傷通通都在前五分鐘內暴發出來，太過溢，太衝擊，完全沒有保留，也因為哭得太淋漓盡致，讓送別有了最後的真實感。真的，真的要說再見了，那個承載妳到人間一遊的28公斤身體，那個胖胖的軟軟的非常好摸的那個身體，直到最後這五個月，還是以病痛的形式緊密聯繫著我們的日常，上醫院看診的每一個片段都很是無懈可擊的羈絆。
那個身體，就躺在張牙舞爪的火焰裡。
我能繼續參與的，只有臉頰上持續發燙的觸感。
身體要燒滿一個小時，我去辦理一些手續，選擇骨灰罈之類的。
老婆獨自對著焚燒爐合掌痛哭。
當我回到焚燒爐時，看到老婆已默默換了一個視角，她竟然可以直接看到火爐裡面的狀況！我想跟她一起看的時候，被管理人趕緊阻止，說很危險，流火會噴出，我們只好暫時回到所謂的安全地帶。
不料老婆低聲跟我說，她剛剛有看到阿魯的肚子在大火裡，爆射出一條條的血，她看了很捨不得。我簡直呆了──我真想看！關於阿魯的一切我都想看都想參與！我又慌慌張張跑回可以看到火爐內部狀況的角度，但已經看不到壯觀的血肉噴飛，只有清晰可辨識的大火肋骨……阿魯啊！二哥哥一點也不會覺得恐怖，關於妳的一切二哥哥都想看到，妳都只給亭亭看不給二哥哥看真是一點也不公平！
將阿魯放在puma身邊，拜了佛祖，地藏王菩薩，十八王公，囑咐了阿魯要認真學習，燒了紙錢要她學著自己買一點東西吃，但我們不當小氣的狗，要記得請新交的朋友一起吃，狗緣才會棒棒。也給了puma一個小紅包，要牠當一個好哥哥，謝謝牠在這裡一等就是十四年，你真好。
開車回台北的路上，老婆後悔地說，昨晚阿魯過世，我們怎麼沒幫她再梳梳毛呢？
我呆住了。
我怎麼知道，就剛好沒想到啊。然後握著方向盤，無法自拔地一直哭。
有人說動物的靈回家，是第五天，也有人說是七天，不管，反正這幾天我們都比較早回家，以免阿魯的靈魂空等門會亂跑。一進家門，我們就開始一連串跟空氣阿魯講話的儀式，拍拍沙發叫空氣阿魯上來，動不動就摸摸空氣阿魯。
忘了我們在做什麼，老婆忽然說……怎麼辦，那天晚上我們也忘了再幫阿魯擦擦腳掌，以前每次回家都會稍微擦一下的，為什麼火化前偏偏就忘了。
我怎麼知道。我真的哪裡會知道，眼淚忽然就一直掉一直掉。
總是疼不夠。
總是想再多疼疼阿魯一點。
沒有一個主人能為分離做好準備。
這幾天我無法克制地一直在想，如果阿魯沒有等我簽書會結束回家，就自己偷偷下班了，這輩子我一想起這個遺憾，就只剩下三個字可以跟阿魯說，那就是對不起。
我想我終於知道，為什麼阿魯既不會看家、不會顧店、不會緝毒、不會牧羊、不會游泳、不會握手、冒充導盲犬的話一定會因為貪吃害死幾百個盲人、連顧個掃地機器人都會讓它捲到iphone的充電線好幾十次，整天要人呵護大小便、生病時瘋狂鞭策我的臂力的一條阿狗，當她正式下班的那一天，自己為什麼會一直說謝謝了。
真的是謝謝。
懸著一口氣，趴在地上默默等我回家，圓滿了我跟她。
阿魯，謝謝妳。
學不會送別，就期待再次相遇吧。
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