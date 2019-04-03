金毛誤吞耐咬繩子慘死　主人發千字文警惕要慎選玩具

許多狗狗玩具看似沒問題，但卻隨時可能有潛在危險。 在美國，有隻狗狗因誤吞下繩子玩具而慘死。主人傷心欲絕的在社交平台發文，細說狗狗死亡緣由，並警惕其他寵主在選擇玩具給狗狗玩時，一定要加倍留神。

金毛因吞下繩子，引發敗血病致死。（facebook@Vizsla Dog Lovers）

居住在美國的Indira Tuckler，為了逗家中狗狗開心，特意在信譽良好的店舖選購了幾個她認為是安全的耐咬繩子玩具給狗狗玩。由於產品上寫著適合所有狗狗，加上她也覺得產品牢固，因此認為很安全。但沒想到，她家裡的金毛尋回犬Sam，在一天內已將玩具撕咬成碎片。雖然她已迅速將爛掉的玩具扔掉，可惜為時已晚。只有14個月大的狗狗，已吞下一節繩子，並最終因腸道受損而死亡。

這款狗狗用的玩具，其實相當普及。（facebook@Vizsla Dog Lovers）

Tuckler在Facebook群組Vizsla Dog Lovers裡發表了一篇長文章，並訴說了愛犬慘死的情況。Tuckler表示，獸醫在金毛Sam的腸道內，發現一條長約90厘米的繩子，雖然已成功將35厘米的繩子從腸道內移走，但繩子造成的傷害相當之大，不到兩天的時間，狗狗已不治離世。獸醫們甚至沒有足夠時間，去替狗狗進行第二次手術治療，狗狗已因敗血症而身亡。

商品上寫著是耐咬繩子，令寵主以為很安全。（facebook@Vizsla Dog Lovers）

發文警惕各寵主

Tuckler分享了這個令人心碎的故事，並希望藉此告訴更多寵主，有些玩具雖然號稱適合所有狗狗，但其實潛藏著極大的風險。就像這類繩子造成的玩具，可沿著腸道進入體內，將造成更大的傷害。因為繩子進入腸道時，會隨著腸道蠕動而收緊。而Germantown Veterinary Clinic早前的一篇文章，早已提出「狗狗吞下繩子，會是最危險的事」。

寫著適合所有狗隻，所以寵主沒考慮到會出事。（facebook@Vizsla Dog Lovers）

但是，這類繩子製作成的玩具，基本上到處都可購買得到。在美國許多大型的購物店，如Petsmart、Petco、Marshall、TJ Maxx和HomeGoods等都有銷售。如果狗狗不小心將繩子吞進肚子裡，便可能出現嘔吐、腹瀉、食慾不振等情況。由於這徵狀與胃部不適或是有寄生蟲在體內相似，因此獸醫很難即時判斷出來。再加上繩子在X光裡也難以識別，獸醫唯一可以確認的，就是通過手術。

~點擊圖片看相類似的狗狗繩子玩具~

在網絡購物平台隨意尋找，便已看到款式與價格不一，由繩子製作而成的狗狗玩具。（網上截圖）

+ 7 + 6 + 5

Tuckler分享這痛心的經歷後，得到很多網民留言，許多寵主也沒想過繩子會帶來這麼大的危險。也有網民表示有相類似的情況，幸好及時替狗狗動了手術才得以活命。因此絕不能心存僥倖，應更加注意狗狗玩具的安全性。