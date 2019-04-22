狗狗口臭不是理所當然　口腔護理知識狗奴必知

狗狗患上口腔疾病其實相當普遍，但卻又最容易被忽視。許多寵物主認為口臭是理所當然的事，但其實當狗狗有口臭時，可能意味著牠已患牙周病了。因此，寵主應經常留意狗狗口腔健康問題，以免狗有苦難言。

有些事給狗主人強調一百次都不會嫌多，比如說：一定要好好保護狗狗牙齒。為甚麼呢？因為狗主人們真的很容易忽略狗狗口腔問題，而狗狗口腔又是普遍存在的問題，往往讓狗狗有苦難言。沒錯，我們又來科普狗狗的口腔問題了。

狗狗的唾液屬弱鹼性，雖然較少形成蛀牙，卻很容易會形成牙石。因此，狗狗患上牙周病的比率較高。(VCG)

狗狗口臭不是理所當然

狗牙周疾病中最容易被忽視的症狀之一，就是口臭，許多寵物主人認為口臭是狗狗自然就會的，其實狗狗口臭才不是理所當然的。當狗狗有口臭時，意味著牠可能已經開始患牙周病了。從某種角度上，狗狗是否口臭還可以看做狗狗口腔健康的風向標。狗狗一旦口臭，就提醒你對狗狗的口腔要更注意了。

牙周病的徵狀包括：口臭、牙齒泛黃、吃飯感痛苦、食慾大減、經常用手抓嘴巴、牙齦出血、常流口水、牙肉腫脹、情緒低落等。一旦狗主們發現狗狗有以上徵狀，應儘早帶牠就醫。(VCG)

導致狗狗牙齒等腐爛

如果不及時治療狗狗口腔問題，牙周病會開始對你的狗狗造成很大的傷害：牙齦和牙垢會在牙齦線下方開始形成，牙齦線開始消失並使牙齒及其周圍的組織惡化，最終會導致牙齦腐爛，牙齒脫落甚至膿腫。

嚴重牙周病會增加患病風險

除了影響你的狗的牙齒和牙齦之外，由於嚴重的牙周病，狗還會因下頜骨疼痛而受損。此外，有研究表明，牙周病不僅會影響狗狗口腔，還會增加心髒，肝髒和腎髒的患病風險。就好比在人類，當牙齒健康狀況不佳時，也會讓糖尿病的控制增加難度。

根據資料顯示，3歲以上的狗狗大多數都罹患牙周病，比率高達8成！你家中的毛孩隨時也是其中一員。(VCG)

牙周病嚴重時，細菌或會入侵牙齦，導致牙齒鬆動或掉落。更甚者，細菌還可能會侵蝕皮膚或顎骨。(VCG)

綜合上述，狗狗口腔疾病還會帶來一系列的影響。雖然聽起來都遙不可及，但這些問題在現實上都曾上演過。

如果要改善狗狗的牙齒健康，就必須為牠們做好牙齒保健。(VCG)

掌握給狗狗刷牙的方法

其實大部分主人都知道每天都給狗狗刷牙是最好的預防。也知道通過刷牙，能刷除狗狗口腔內約87%的牙菌斑。

但很多主人不知道的是，在給狗狗刷牙時，首先得用軟性的牙刷，或者是寵物專用牙刷，或者是用手指纏上紗布，再伸到狗狗嘴裡去刷。其次是，在給狗狗刷牙時，不能用人類的牙膏。那要用甚麼刷呢？建議是可以直接用水或者是狗狗專用牙膏來刷的。

當然，除了幫狗狗刷牙外，給狗狗提供磨牙類玩具，或者是定期到寵物醫院/美容店進行潔齒也是個預防狗狗口腔問題的好辦法。

正如上所說，這世界上最好的藥就是預防，但唯一沒有的藥就是後悔藥。所以，如果不想到到狗狗年老時，牠一身痛苦，你也備受折磨的話，我們就應該好好的預防。其實平時多操心，才是真正最省心的辦法。

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】

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