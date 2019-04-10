《魔間傳奇》狼狗退休生活曝光　訓練師：韋史密夫想帶牠回家

提及荷里活科幻電影《魔間傳奇》（I Am Legend），多半會想起那些出色的特技場面吧？ 不過大家還記得與男主角韋史密夫出生入死的德國牧羊犬（狼狗）嗎？牠在電影裡，因病毒感染而死於韋史密夫的懷裡，令不少人心酸。不過電影歸電影，現年13歲的牠，目前跟隨牠的犬隻訓練師一起生活，每天都過得非常幸福！

Abbey飾演的「Samantha」，與男主角韋史密夫出生入死。（電影《魔間傳奇》照片）

荷里活科幻片《魔間傳奇》裡，韋史密夫（Will Smith）飾演的男主角飼養了一隻德國牧羊犬「Samantha」，並與他一同出生入死。當中有一幕是Samantha感染致命病毒，韋史密夫親自送牠離開，令不少人鼻頭一酸。轉眼間，電影已經上演12年，牠現在的生活到底怎樣呢？

這隻演技超凡的狼狗，真名叫作「Abbey」，牠是荷里活御用動物訓練公司旗下的狗明星。牠目前已經退休，並與牠的犬隻訓練師Steve Berens一起居住，生活非常幸福。

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韋史密夫欲帶Abbey回家

據Steve指出，Abbey參與電影拍攝時，年僅一歲，而且從沒演出經驗。「當時牠接受了基本的訓練，便直接參與演出。雖然拍攝的初期，牠有很大壓力，不過牠很出息，很快學會了。」

韋史密夫亦對牠寵愛有加，Steve覺得非常難得，「很多演員都不重視跟動物拍攝的對手戲。韋史密夫並沒有這樣，他真心把Abbey視為合作的演員。我認為Abbey真的很喜歡他。這部電影令我感到最高興、最自豪的，莫過於他們能建立出真摰的關係。」

朝夕相對令韋史密夫跟Abbey培養出深厚的感情。即使他兒時因愛犬逝世，而發誓不會再飼養小動物。電影拍攝時，亦曾提出想帶Abbey回家。作為Abbey的訓練師兼主人，Steve亦不捨牠離開，所以拒絕了他的請求。

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除了《魔間傳奇》，Abbey過去亦參與不少拍攝工作，至近年終於退休。Steve談及牠的近況時指出：「牠的年紀已經很大了，耳朵幾乎聽不見任何聲音。但牠仍然活潑，喜歡玩球，喜歡咬骨頭。」

《殺神John Wick3》亦選用了明星狗參與拍攝。（電影照片）

荷里活明星狗

荷里活人才輩出，不單培育出無數國際電影明星，更有不少像Abbey般出色的狗明星。在《殺神John Wick》（John Wick）裡，每集都有狗狗參與，包括比高犬、比特犬和馬連萊犬。

犬隻訓練師Kim Krafsky在《殺神John Wick》正式拍攝前，接到電影團隊的要求，他們指出：「要一隻可愛的小狗，身型不要太大或太細，而且要有一雙悲傷的大眼睛。」他最終挑選了一隻八星期大的比高犬參與拍攝，結果小狗的演技非常好，亦令不少影迷留下深刻印象。

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