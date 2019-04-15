【貓奴必看】貓貓化身偶像劇主角　日畫家繪出唯美璧咚畫面

日本一名插畫家經常以肌肉、大叔和貓為題作畫，無厘頭畫風甚受網民歡迎。他早前繪畫了一系列的唯美插圖，畫中出現了不少浪漫情景，如璧咚及勾下巴等，就像是一套貓界的偶像劇。

日本插畫家「瞬く」是一名貓奴，時常在Twitter分享其作品。大多貓奴插畫家均以溫馨可愛畫風為主，但「瞬く」卻有著別樹一格的畫風。他的其中一輯作品畫面唯美，簡直就像是貓界的偶像劇！作品中出現了不少浪漫畫面，如璧咚及勾下巴等，令不少讀者「少女心」爆發。

黑白貓化身男主角璧咚對方。（Twitter@bokoyai）

「瞬く」在Twitter個人介紹中表示，最喜歡以肌肉、大叔和貓為題作畫。因此除上述那輯唯美插圖外，其Twitter還經常出現貓貓依附在肌肉男或大叔身上的畫作，十分逗趣。他獨特的「無厘頭」畫風大受網民歡迎，不但在通訊程式「LINE」內可找到這系列畫作的貼圖，更可在網上商店購買相關的實體商品。

「瞬く」表示最喜歡以肌肉、大叔和貓為題作畫，畫風走「無厘頭」路線。（Twitter@bokoyai）

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原來「瞬く」本人也是一名熱愛健身的肌肉男，也許正因如此他才會對繪畫肌肉男特別感興趣。他偶爾會在Twitter上分享與愛貓的合照，不過主子似乎不太受落，每次合照時也會雙手推開他，場面惹笑。

「瞬く」本人也是一名熱愛健身的肌肉男。（Twitter@bokoyai）

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