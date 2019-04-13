3貓層層疊睡姿吸9萬粉絲　網民：不會腰背痛嗎？

撰文：何東緯
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看著喵星人的睡姿，是件很療癒的事，如果是3隻呢？會否有3倍療癒效果？
在日本便有寵主養了3隻貓咪，牠們最喜歡擠在一起睡覺，而主人也樂於替貓咪拍下睡姿相片和影片，並分享到Instagram裡，結果吸引9萬多粉絲追看。網民都被貓咪超萌睡姿所迷倒，認為是療癒效果不止3倍這麼簡單。
你搵我哋呀？（instagram@go_home_loa）
這3隻睡得如此香甜的貓咪來自日本，雖然沒有血緣關係，但卻情同手足。橘貓Malulani在2015年8月出生，算是老大；虎斑貓Mauloa也是2015年8月出生，是家中老二，而年紀最小的白底虎斑貓Maile，在2017年7月出生。
~點擊圖片齊看3隻萬人迷萌貓睡姿~
如此溫馨的畫面，相信是不少貓奴所渴望見到的。尤其是家中有百厭貓，老是愛打架的寵主。（instagram@go_home_loa）
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3隻貓咪平日最喜歡的事，當然就是吃和睡。但牠們感情實在太好了，差不多每次睡覺時，都是緊緊地擠在一起，像是一刻也不願分離。當然，睡醒時牠們的感情也相當不錯，互相嬉戲打交，根本就是日常事。
我們喜歡一起睡（instagram@go_home_loa）
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