3貓層層疊睡姿吸9萬粉絲　網民：不會腰背痛嗎？

看著喵星人的睡姿，是件很療癒的事，如果是3隻呢？會否有3倍療癒效果？

在日本便有寵主養了3隻貓咪，牠們最喜歡擠在一起睡覺，而主人也樂於替貓咪拍下睡姿相片和影片，並分享到Instagram裡，結果吸引9萬多粉絲追看。網民都被貓咪超萌睡姿所迷倒，認為是療癒效果不止3倍這麼簡單。