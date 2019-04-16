流浪貓頭卡狗罐頭險奪命　獸醫警告家居也暗藏殺機

流浪貓狗每天過著風餐露宿的生活，牠們時常翻開垃圾箱，只求找到食物、廚餘，以作充饑。 有網民昨天（4月15日）於Facebook群組發文求助，指有流浪貓覓食時，誤把頭塞進罐頭裡，及後無法自行把罐頭拿掉。動保處隨後到場帶走貓咪，並送到動物醫院治療，現情況穩定。

貓咪的頭部被卡在罐頭裡。（受訪者提供）

有網民昨日（4月15日）在Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發文求助，指台灣林口區有貓咪把頭於在罐頭裡。《香港01》記者聯絡網民葉小姐了解情況，「昨天下午，有貓咪的頭卡在罐頭裡，牠坐在路中間一動也不動。我嘗試拔過，可是罐頭卡的非常緊，又怕罐頭邊緣過鋒利，所以不敢硬拔。」她續指，出有市民亂丟用完的狗罐頭，流浪貓想吃罐頭裡的肉碎，才導致這次意外發生。

葉小姐通知新北市動物保護處，動保處隨後到場把貓咪救起，並送至鄰近的布魯斯動物醫院接受治療。據動物醫院陳榮志院長表示，「貓咪處於極度緊張和激動狀態，所以需要麻醉，然後慢慢移除罐子，頭頸部體表未見有明顯外傷。」目前，貓咪仍在動物醫院留醫，今天稍後將會由動保處接走。

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險釀成意外

流浪貓狗頭部卡在罐頭的情況時有發生，陳院長建議市民不應把罐頭打開了的罐頭放置在路邊，應把食物倒出來，「基本上這問題不少見，不論餵狗貓都要把食物放在寬口平淺的容器內。罐子邊緣很銳利，也會割傷舌頭。」

他續指，台灣的便當盒經常會用到橡筋，流浪貓狗翻垃圾箱時，亦經常發生橡筋纏繞到鼻吻部和頸部的意外，「如果卡很久，就怕會脫水造成生命危險，或是頸部或氣管割傷造成感染」

流浪貓最後平安無事。（受訪者提供）

家居暗藏殺機

「這案例應該是貓咪想去舔長型狗罐頭內的食物。」陳院長認為家居同樣有機會發生這類慘案，假如空罐頭處理不當，貓狗有機會被食物的香味吸引，繼而釀成意外，他建議要丟棄的罐頭應該先打包好，避免意外發生。

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流浪貓頭部卡於罐頭的情況時有發生。在去年3月，香港亦曾發生類似事件，Facebook專頁「唐孫女寵物店」曾貼出流浪貓頭卡罐頭喪的個案，並建議市民餵飼流浪貓狗時，避免直接放置已開封的罐頭，並妥善處理空罐頭。