失聰狗獲失聰主人收養　牠IQ極高學手語　一個手勢即懂躺下

美國一名失聰男子無意間看到一頭失聰狗狗在網上尋家，人狗一見如故，於是男子決定收養狗狗。雖然狗狗聽力受損，但極為聰明的牠，現時已成功學懂服從手語指令，例如看到直線手勢便會躺下。

美國緬因州（Maine）的一名失聰男子遇上了他的天作之合── 一頭僅3個月大的失聰狗狗。

失聰男子Nick Abbott收養了一頭僅3個月大的失聰狗狗Emerson。（WABI）

男子Nick Abbott天生失聰，因此當他在網上看到有關失聰狗狗Emerson正在尋找領養者時，他便立刻動身收容所與Emerson見面。收容所North Florida Rescue of Maine的職員指Emerson的兄弟姊妹都已被領養，只剩下牠獨自留在收容所。

Nick形容Emerson在初次見面時已認定他。（ FB@North Florida Rescue of Maine）

▼▼▼點擊相片看Nick和Emerson的合照▼▼▼

Nick隨即決定收養Emerson，他形容Emerson在初次見面時已認定他：「牠主動走向我，並在我腳邊躺下。」除了失去聽力外，Emerson的視力亦有受損，收容所職員表示無法確定成因。雖然Emerson與外界溝通受阻，但仍不減其活潑。

面對有著同樣缺陷的狗狗，Nick表示：「我認為這是命中注定，我們非常了解彼此。」另外，Nick更耐心地教導Emerson手語，促進彼此之間的溝通。在他的日復日訓練下，Emerson現時一看到Nick做出「S」形的手勢，便會懂得坐下；而看到直線的手勢時，則懂得躺下。

在旁人眼中，失聰也許是莫大的溝通障礙，但看來Nick和Emerson已成功憑著耐心及互相理解，跨越了這障礙！

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