【黃心穎許志安車廂激吻】鄭秀文家養英短　貓貓可給安慰療情傷？

藝人許志安及黃心穎被爆於車廂激吻，報道一刊出震驚網民。眾所周知二人皆有伴侶，許志安與妻子鄭秀文（Sammi）更曾被黃子華譽為「香港最後一個童話」；而黃心穎近年亦公開與馬國明的戀情。 面對愛侶出軌，當事人定必大受打擊。曾有外國大學研究指出，貓狗能察覺出主人的負面情緒，並以行動安慰主人。鄭秀文（Sammi）家中亦養有一隻英國短毛貓，未知牠能否在關鍵時刻安慰主人？

有傳媒揭發藝人許志安及黃心穎車廂激吻，震驚網民。（Instagram圖片：jacquelinebwong）

▼▼▼黃心穎以往曾多次上載與許志安合照▼▼▼

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今日下午（16日），《蘋果日報》報道藝人許志安及黃心穎二人在車廂激吻片段，震驚網民。報道刊出後，網民們隨即湧到Sammi及馬國明的社交媒體留言支持。不論事件孰真孰假，相信一眾當事人也甚受困擾。

面對四方八面的壓力及評論，此時最能帶來安慰的或許是家中永遠忠心的毛孩。

Sammi素來充滿愛心，與許志安婚後共同飼養狼狗「Lucky」及英國短毛貓「肥Mike」。

翻查資料，Sammi素來充滿愛心，與許志安婚後共同飼養狼狗「Lucky」及英國短毛貓「肥Mike」。Sammi早在婚前已開始飼養「肥Mike」，多年來一直悉心照料。雖然「肥Mike」今年已屆9歲之齡，但仍十分健康及圓潤。Sammi不時會在網上分享「肥Mike」的相片，可見對其疼愛之情。未知牠能否在關鍵時刻安慰主人？

Sammi也曾分享老公許志安與「肥Mike」的對望片段。

Sammi義助流浪貓

除了愛錫家中貓狗外，Sammi對流浪動物亦愛護有加。去年5月，Sammi曾發文悼念一隻名叫Coco的貓。據了解，Coco原本由其鄰居所養，鄰居去世後便遺下Coco孤身一人。Sammi與許志安知悉後，決定一同照顧Coco，不但帶牠求醫，更為牠在大廈停車場築安樂窩。Coco離世後，他們亦有為牠安排善終。去年11月，Sammi與許志安跑步期間遇上一隻疑似流浪貓，他們見小貓十分親人，遂自費購買貓糧餵飼，盡顯愛心一面。

▼▼▼點擊看鄭秀文與愛寵合照▼▼▼

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黃心穎同屬狗主

車廂激吻的另一主角黃心穎亦飼養寵物，她在購入鯉魚門香閨前，曾經與胞姊黃心美同住，並與其胞姊飼養四隻魔天使同住，而且感情非常好。即使兩姊妹已分居多年，黃心穎亦不時在社交平台上載她與愛犬的合照。

▼▼▼點擊看黃心穎與愛犬的照片▼▼▼

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寵物治情傷有根據

不少寵主都認為貓狗有著神秘的治癒力，只要看到牠可愛的樣子，就能緩解壓力，這件事的確有根有據。根據國外大學研究指出，貓狗能察覺出主人的負面情緒，並以行動安慰主人，緩解他們的情緒。

而狗狗更能透過人類的眼神，讀取其情緒，當主人感到傷心、焦慮，牠便會主動示好，例如安靜地陪伴在旁，甚至會為他舔走眼淚，試圖為主人減輕壓力，成為其精神支柱。因此，有不少寵主都視寵物為治療情傷的良方。

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