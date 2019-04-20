柴犬靠一張轉身相走紅　創意網民將牠打造成倒三角爆肌男

網民的創意一向令人讚嘆，近日的一張「爆肌柴犬圖」可謂紅遍網絡，吸引網民們紛紛加入惡搞行列。擅長製作爆笑模型的網民「めーちっさい」也不甘後人，於日前發布「爆肌柴犬」模型作品，完美地捕捉原圖的神韻！

近日，一張「爆肌柴犬圖」突然紅遍日本Twitter，引來不少網民爭相惡搞，甚至還有網民自製了還原度達100%的模型！是次「柴犬之亂」的起因是一張由網民Ninjamaaaaaan分享的相片，相中捕捉了柴犬轉身的一刻，牠面向鏡頭，來不及轉向的尾巴驟眼看來就像是一個拳頭。

相中的柴犬表演「華麗轉身」，卻被網民想像成「正使出右勾拳的爆肌柴犬」。（Twitter@Ninjamaaaaaan）

網民Ninjamaaaaaan於周一（15日）上載了這張柴犬轉身的照片至Twitter，短短4天已吸引大批網民發揮創意，創作出不同漫畫作品、模型，甚至是咖啡拉花。

起初，網民只是替原圖勾劃出強壯手臂的線條。（Twitter圖片）

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起初，網民只是替原圖勾劃出強壯手臂的線條，後來則為其加上不同背景及情節。擅長自製爆笑模型的網民「めーちっさい」笑言接到不少請求，表示希望他製作出「爆肌柴犬」模型。於是，他今晨在Twitter分享了「爆肌柴犬」模型的照片。不論是模型的神態還是姿勢，也堪稱跟原圖一模一樣。

「めーちっさい」過往也曾創作多款爆笑手作模型，無論是怎樣的圖片也難不到他！

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