柴犬GAG圖始祖「Doge」年屆13歲　原來已是位老婆婆

大家即使不知道什麼是GAG圖，都肯定有見過這張柴犬相片。 相中的主人翁叫作「KABOSU」，牠的主人在九年前開設網誌，分享牠的日常生活。結果，KABOSU表情囂張的照片被網民轉載，並成為了網民改圖的素材。照片在網上流傳多年，原來KABOSU已年屆13歲，是位老婆婆了！

只要打Doge就可以看到KABOSU的照片。（Twitter圖片@kabosumama）

只要在網路上搜尋「Doge」，便會馬上彈出一張柴犬的照片，牠雙手交疊地坐在沙發上，挑起一雙眉毛瞪眼看著鏡頭，表情囂張得令人忍不住笑出來。網上有人把這隻柴犬稱為「神煩狗」，有人誤會牠是外國的柴犬，不過牠是隻來自日本的柴犬「KABOSU」。

KABOSU在去年11月剛渡過13歲生日，如果換算為人類的歲數是68歲，原來牠已經是一位老人家了！早前，有網民把牠過去及現在的照片製成對比圖，牠現在看起來有一點老態，真是歲月不饒人！

▼▼▼點撃看KABOSU的可愛生活照▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

▼▼▼點撃睇片▼▼▼

早在2008年，在繁殖場出生的KABOSU，因繁殖場倒閉而送至收容所。當時，牠差一點遭到人道毀滅，幸好有位幼稚園老師及時收養牠，牠才逃過一劫。

牠的主人從2010年開始，把KABOSU的照片發佈到網誌，跟網民分享牠的日常生活，希望透過牠能呼籲更多人領養動物。結果，這張樣子逗趣的照片發佈到網路後，被網民紛紛轉載到其他平台，最後還被網民瘋狂改圖，甚至製作成表情包，成為了gag圖的主角，讓牠迅速在網上走紅。

KABOSU的主人早幾天才發帖表示牠仍活著。（Instagram圖片：kabosumama）

世界各地有不少傳媒都曾經報導牠在2017年3月去世。事實上，當時逝世的，是另一隻人氣柴犬「北登」。KABOSU的主人曾於2018年4月發文表示，那些全部都是假新聞，牠仍然活著。