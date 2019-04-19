【復活節】18歲老狗睡夢中「離世」　下葬後撥開泥土自行爬出復活

今年復活節，對這對俄羅斯姊妹來說，可說是最難忘的節日。 日前，她們誤以為愛犬已離世，因此為牠掘墳埋葬，但不久後狗狗醒來並奮力撥開泥土逃走，然後被好心人送到收容所，輾轉間在復活節前夕再度與主人重逢。

一對居於俄羅斯遠東地區Novonikolsk村的姊妹養了一隻狗狗，牠就是現屆18歲高齡的「Dik」。日前，姊妹們打算叫醒熟睡中的Dik，豈料Dik對她們的叫喚毫無反應，一直沒有醒過來。傷心欲絕的姊妹以為年老的Dik已在睡夢中去世，於是便合力將牠帶到附近的寵物墓園下葬。

Dik在被下葬後不久醒來，立刻奮力撥開泥土。（Irina Mudrova）

Dik在被下葬後不久醒來，立刻奮力撥開泥土。幸好墓穴並不是太深，Dik成功逃出後筋疲力盡地躺在附近一條公路旁。 路過的好心人把Dik帶到收容所，職員隨即將Dik的照片分享至網上，為牠尋找新家。Dik的主人看見該則貼文，隨即驚喜地趕到收容所。在接回Dik的同時，她們捐了5000盧布（約600港元）給收容所致謝。

收容所負責人Irina Mudrova表示：「Dik的主人以為牠死了，所以才一直喚不醒。幸好墓穴很淺，牠在恢復意識後成功地爬了出來。」這宗離奇的「復活」事件令部分網民聯想到懸疑電影《詭墓》（Pet Sematary），因兩者情節略有相似。《詭墓》改編自恐怖大師Stephen King於1983出版的小說，講述死去的寵物能借助某種神祕力量復活的故事。

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