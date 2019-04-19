【萌寵充電站】狗界張智霖靠招牌吐舌樣　治療病人心靈

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 今集主角是來自美國的「最萌治療犬」Norbert，牠招牌的吐舌模樣擄獲了不少網民的心，在網上吸納了70多萬支持者。僅得3磅重的Norbert有著雪白的毛髮，但原來牠小時候的毛髮並非白色的！

一身雪白的毛髮及吐舌表情是Norbert標誌。（Instagram@norbertthedog）

這隻可愛度爆燈的小狗名叫「Norbert」，一身雪白的毛髮及吐舌表情是其標誌，亦是令牠成為網絡大紅人的原因之一。

來自美國加州的Norbert體型嬌小，但卻是一位大明星，其Instagram帳戶坐擁超過75萬名粉絲；就連維基百科也有關於Norbert的資料，可見牠的影響力之大。牠的重量僅得3磅多，身長亦只有不足20厘米，或許是全球最嬌小的治療犬。

Norbert站在金毛尋回犬身旁更顯嬌小，就像被「縮小電筒」照射過般。（Instagram@norbertthedog）

▼▼▼▼▼欣賞Norbert的萌照及與美女主人的合照▼▼▼▼▼

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童顏伯伯原是醜小鴨

Norbert是一名「混血兒」，造就牠有著獨特且令人一見難忘的可愛外貌。牠共有3種狗狗的基因，包括芝娃娃、凱恩爹利及拉薩犬。主人Julie Steines於2009年在網上收養牠，當時牠渾身都是棕色的毛髮。接著的兩年內，牠的毛髮逐漸變得雪白，蛻變成現時的樣子。童顏的Norbert原來已是名伯伯，牠在剛過去的3月底慶祝了10歲的生日。

童顏的Norbert原來已是名伯伯，牠在剛過去的3月底慶祝了10歲的生日。（Instagram@norbertthedog）

▼▼▼▼▼點擊照片看Norbert兒時的模樣▼▼▼▼▼

吐舌是Norbert的招牌動作，牠的表情永遠都像在對你微笑般，有股溫暖人心的魔力。牠可愛的樣子「治癒感」十足，因此Julie在牠一歲時便帶牠註冊成為治療犬。現時，牠主要在洛杉磯兒童醫院（Children's Hospital LA）中服務，以笑容融化小孩們。

Norbert現時主要在洛杉磯兒童醫院（Children's Hospital LA）中服務，以笑容融化小孩們。（Instagram@norbertthedog）

除了外，Norbert也有另一絕活，那就是跟人擊掌。不論何人向牠伸出手，牠也會馬上舉起小手回應，十分窩心。人氣高企的牠曾推出日曆、毛公仔等精品，而其主人Julie亦曾出版繪本，分享牠成為治療犬的經歷。

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