【萌寵充電站】日本貓奴帶兩萌貓「出差」　8年間到千景點打卡

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這次便介紹來自日本的Daisuke Nagasawa，他是資深貓奴，IG裡更有大量可愛貓咪萌照，而且他會帶貓咪一起外出工幹，8年來已走遍全日本47縣。靚景靚貓，繁忙工作沒法去旅行，也能看看靚相來望梅止渴。

住在日本的Daisuke Nagasawa，他是一家科技公司的CEO，同時也是個資深貓奴。他家中有兩隻貓咪，分別是13歲大的Daikichi和7歲大的Fuku-Chan。過去8年，他已和貓咪同遊超過47都道府縣，超過1,000個日本著名景點！

是賞櫻的季節了，賞貓也賞花。（twitter@the.traveling.cats）

~點擊圖片看靚風景與貓咪萌照~

京都的金閣寺，但遠不及兩隻貓咪搶眼。（twitter@the.traveling.cats）

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原來，Daisuke由於工作關係，經常要出差工幹。許多年前他曾將貓咪Daikichi交給人暫託。怎料出差沒多久，暫託人便致電給他，表示貓咪心情不佳，而且顯得不安，更帶有襲擊性，希望他盡快回來帶走貓咪。Daisuke估計，可能由於Daikichi曾是流浪貓，因此當沒主人在身旁時便變得很不安。他知道長此下去不是辦法，於是決定帶貓咪隨行出差。

當然，貓咪並不像狗狗般喜歡被人拖著散步，所以Daisuke特別為貓咪們改裝了一部嬰兒車，同時也添置了大背包，可以把貓咪放進包裡，帶著牠們上山下海。另外，Daisuke更將Daikichi任命為公司的總經理，而Fuku-chan則是秘書，可見他真是名100分的貓奴。想看更多Daikichi和Fuku-chan旅遊照片？那便一定要追蹤牠們的IG了！

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