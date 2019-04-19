【狗不可以貌相】逾百磅洛威拿散步遇小動物　窩心趴下讓路獲激讚

早前《香港01》寵物頻道報道過，台灣南投有一隻窩心洛威拿名叫「慢慢」，會經常與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為鄰居婆婆最貼心的枴杖，甚至幫忙看後方來車，事跡獲得網民激讚。 最近「慢慢」又有窩心行為，牠在散步期間遇「小動物」在過路，於是停下腳步讓牠們先行！網民看到後大讚牠可愛！

路上有蝸牛！（Facebook圖片：洛威拿〝慢慢〞）

台灣南投有一隻洛威拿犬「慢慢」，牠重達57公斤，看起來非常威猛。其實牠心地非常善良，過去曾因充當婆婆的扶手，而成為佳話。性格溫馴的慢慢最近又有新動態！

踏入春季，台南經常都會下大雨，不少蝸牛都跑到路上。窩心的慢慢每次都會等蝸牛先走，才繼續走路。可惜，世界上有千千萬萬隻蝸牛，有時候牠等完一隻，又會有另一隻，整天回不了家。早幾天，慢慢又遇到兩隻蝸牛，在等待的過程裡，牠們竟然在路上交配起來，慢慢尷尬得趕緊閉上眼睛，結果等太久，不小心睡著了！

▼▼▼點撃看慢慢等過路的窩心場面▼▼▼

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網民激讚暖心行為

狗主日前在慢慢的Facebook專頁「洛威拿〝慢慢〞」發布照片後，立即吸引多達2000網民點讚。大部份網民都認為慢慢「好可愛」、「好乖巧」，不過樣子看起來「好無奈」、「受打擊了」，部分網民更為慢慢配上讀白，例如：「都欺負我們這單身狗」、「談戀愛是什麼？能吃嗎？」、「牠們在幹什麼？」

慢慢還會讓螳螂過路。（Facebook圖片：洛威拿〝慢慢〞）

慢慢是隻暖心的狗狗，每當牠見到鄰居婆婆有需要時，就會乖乖走到她身邊，充當穩重的枴杖，成為婆婆第四隻腳。有不少狗奴都是牠的粉絲，有網民看見「慢慢」的貼心舉動後留言讚賞。

慢慢早前當婆婆扶手的暖心場面被拍下，亦獲網民激讚，點擊圖片觀看▼▼▼

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