狗狗前肢斷開兩截淡定趴下　網民知悉真相後不禁笑了

昨日（21日），一名寵主在Facebook分享了一張驚慄照片，嚇壞不少網民。相中狗狗的右前肢疑似斷開了兩截，狀甚恐怖。其後，該名寵主開腔解釋，其背後真相令網民鬆一口氣。

金色的狗狗趴在地上，牠的右前肢疑似斷開了兩截。（Facebook@有點毛毛的）

一名寵主昨日（21日）在Facebook群組「有點毛毛的」分享一張照片，相中有一隻金色的狗狗趴在地上，牠的右前肢則斷開了兩截，令看到的網民不禁倒抽一口涼氣。寵主更以狗狗的第一角度留言道：「我的腳跑走了～怎麼辦？」

有網民出手改圖，將「壯壯」的「斷肢」移除了。（Facebook@有點毛毛的）

帖文引來網民迅速留言關心，更有人懷疑狗狗所謂「斷掉的前肢」其實是油條。寵主隨後留言揭曉了真相，讓網民們鬆一口氣：「全景模式，他移動殘影。」原來狗狗的右前肢並非斷掉，而是因全景模式而出現斷開的假象，狗狗實際上十分健康。

照片中的狗狗名叫「壯壯」。（Facebook@跩哥壯壯～生活日記）

▼▼▼▼點擊相片看「壯壯」的萌照▼▼▼▼

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照片中的狗狗名叫「壯壯」，是一頭混種狗。牠的主人為牠開設了專頁「跩哥壯壯～生活日記」，分享日常生活點滴。從專頁中的照片可見，「壯壯」的主人經常帶牠四出遊玩，如賞花、採摘士多啤利、參加婚禮等等，過著忙碌且充實的生活。

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