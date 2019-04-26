萌妹與貴婦狗「奶仔」組合唱團　主人笑稱：佢哋笑喊都一齊

到底是誰說狗只懂得吃喝玩樂？人類會做的事，狗狗都懂得做！ 有網民日前在Facebook群組上，發布了一段女兒與狗的影片，她們竟然組織了一個合唱團，唱出美妙的歌聲。主人接受訪問時說，原來女兒與狗的感情非常好，除了唱歌，每次只要女兒大哭，狗狗們都會跟著一起哭。

網民Elaine Cheng日前在Facebook群組「Poodle's Club 吹水天地」發布了一段影片，內容是她的女兒Hailey與貴婦狗「奶仔」合唱的片段，當時Hailey手執「唱K神器」大聲地唱歌，而奶仔就在旁不停和唱。Elaine接受訪問時表示，Hailey跟奶仔的感情非常好，「平日佢都係做聽眾，今次都係第一次合唱。」

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▼▼▼Hailey平日很喜歡跟奶仔和Gaga玩耍！點撃看溫馨相片▼▼▼

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狗保鑣全天候貼身護航

Elaine家裡養了兩隻貴婦狗，分別是玩具貴婦狗「奶仔」和嬌小型玩具貴婦狗「Gaga」，早在女兒Hailey出生之前，牠們就陪伴在Elaine身邊。Elaine一直把牠們視為家人，跟丈夫拍攝婚紗照時，亦不忘兩位「兒女」。四年前，奶仔和Gaga得知Elaine懷有身孕後，玩耍都變得特別斯文，怕影響肚子裡的Hailey。

Hailey出生後，奶仔更擔任她的保鑣，每當Elaine以外的人靠近BB床，牠都會吠叫阻止。提及Hailey與奶仔之間的溫馨事，她指出，「每次Hailey喊，佢都會跟住一齊喊。」