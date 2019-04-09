貴婦狗愛偷東西作「床伴」　網球、花生醬、骨頭通通都收藏

很多狗都喜歡把東西藏在狗窩裡，這些東西不外乎是公仔、毛毯，摸起來軟綿綿的物品。 美國有一隻貴婦犬，同樣有這個習慣。牠最喜歡從家裡不同的角落搜羅物品，而且每件東西都各有特色，當中包括抱枕、網球、狗骨，甚至罐裝花生醬......

黃金貴婦狗Bentley。（Instagram圖片：minidoodlebentley）

居住在美國的黃金貴婦犬Bentley，從小便有兩位「床伴」，分別是狗毛絨公仔和毛毯。這些物品都帶著Bentley媽媽和兄弟姐妹的氣味，讓牠睡覺時格外安心。即使在牠們的氣味消失後，Bentley仍然對這兩件物品珍而重之，每晚睡覺都會帶著它們。

轉眼間，已經接近兩歲。兩位「床伴」隨年月而變得破舊，不過跟公仔和毛毯睡覺，已經成為了Bentley的習慣，所以牠開始物色新「床伴」。每晚Bentley的主人準備關燈睡覺前，Bentley都會偷偷從家裡不同的地方找來新的「床伴」，帶著它們回到床上──

▼▼▼點撃圖片盤點那些年Bentley偷回來的床伴▼▼▼

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跟Bentley等身大的熊公仔都不放過！牠拼命從樓下帶上來。（instagram圖片：minidoodlebentley）

疑與分離焦慮有關

「牠曾經帶過毛毯、網球、花生醬、抱枕、頭巾......數不清的東西。」只要牠能夠觸及的東西，牠都會帶到床上，而牠會迷戀那件物品大約一星期，接著牠便會繼續尋找新床伴。雖然Bentley的床上出現無數奇怪的東西，但牠的主人從沒阻止過牠，「我覺得牠每次把東西帶到床上，牠的樣子都很可愛。而且我每天都會期待牠帶什麼東西過來。」

「Bentley很喜歡黏著我們，牠會這樣做大概是有點分離焦慮的情況，那些物品可以為牠帶來安慰。」Bentley雖然有這個小怪癖，但牠是一位好孩子，每天早上牠都會把床上的東西帶梯間。不過，把東西帶到床上，並不是Bentley唯一的嗜好，牠還喜歡帶著玩具去大小便。

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