【臭屁蟲襲港】貓狗觸蟲卵毒液　可致皮膚潰瘍　獸醫教路中招點算

近日有不少港人在網上發文，指目擊臭屁蟲產卵，鬧得沸沸揚揚。香港昆蟲學會副會長饒戈早前接受《香港01》訪問時指，蟲卵本身對人類無害，但一旦爆開或孵化成蟲，就有可能會噴出毒液，或引起皮膚紅腫等。除了人類外，毛孩們也最好避開牠們，因為資深獸醫黎昌生指出，寵物如觸碰到其毒液，嚴重可致皮膚潰瘍。

臭屁蟲體液可導致皮膚潰瘍

近月市民十分關注臭屁蟲來襲問題。其實臭屁蟲只是俗稱，其正式學名為「荔枝蝽象」。黎昌生接受《香港01》訪問時指，荔枝蝽象所噴出的臭液，會對貓狗造成類似燒傷的感覺，即紅腫及疼痛等；嚴重的話可導致皮膚潰瘍。但因牠們通常有毛髮保護，能阻隔臭液觸碰皮膚，減低傷害。他補充，至於貓狗的眼部因有眼水及眼簾作保護，臭液直接進入眼部機會甚微。

臭屁蟲其實只是俗稱，因其產生液體非常難聞而為名。（Facebook@Tai Po大埔）

▼▼▼▼▼按圖了解臭屁蟲到底是甚麼▼▼▼▼▼

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黎昌生表示，各位飼主如發現寵物沾到毒液，應立即用大量清水清洗；一旦寵物表現異常，才須求醫。他提醒飼主們，應慎防寵物觸碰傷口，因牠們或不慎抓傷傷口，令潰瘍惡化；如有需要可替牠們戴上俗稱「喇叭罩」的保護性頭罩。

飼主們應慎防寵物觸碰傷口，因牠們或不慎抓傷傷口，令潰瘍惡化。（淘寶）

他亦提及，如寵物不慎吞下荔枝蝽象蟲卵，飼主不用過慮。他解釋道：「口水有阻隔臭液造成傷害嘅功效，一般嚟講飲少少水就無事。」他補充，如寵物不停舔唇，或代表有口腔潰瘍的情況出現，宜帶求醫。

荔枝蝽象會在任何地方產卵，每次必生14粒綠色蟲卵。（Facebook@Tai Po大埔）

臭屁蟲這名字源於牠們產生的液體，因非常難聞而為名。牠們以吸食龍眼及荔枝汁液為生，因此每年荔枝及龍眼樹結果的季節，就是牠們出沒的時候。荔枝蝽象會在任何地方產卵，包括毛巾、鐵網、床單等等；唯一有規律的是每次必生14粒綠色蟲卵，不多也不少。市民如看見蟲卵，可輕輕拍走，以免它爆開噴出臭液。

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