【狗狗健康】秋冬都有跳蚤盛行期！三個對策讓毛孩遠離寄生蟲

些飼主認為只有夏天才需要幫毛小孩驅蟲，其實這是個相當錯誤的概念。一年之中，有兩次跳蚤盛行的高峰期。一次是5、6月春夏交接之際，另外一次就是10、11月。

秋冬之際，面臨寵物毛髮的脫落。除了清理起來不易之外，層層的毛髮間更有可能出現討厭的不速之客。主人平常就必須養成為寵物清理毛髮的習慣，一方面是防止毛髮打結，另外一方面就是杜絕跳蚤滋生在毛髮之中。跳蚤喜歡生長在溫暖潮濕環境之中，寵物對於寄生蟲來說是一個很好的寄生體，特別是冬天即將來臨的時候。為了避免跳蚤，除了平常做好居家清潔工作之外，你還必須要牢記三個步驟。

秋冬時節也要記得為寵物做好清潔防蚤的工作。（Gettyimages／視覺中國）

第一步驟：定期居家清理

每周定期至少2~3次利用吸塵器吸遍家裡的地面及沙發、床面，可將大部分跳蚤及蟲卵吸入去除，接著利用清水或是添加清潔劑進行居家環境的清洗，有效減少跳蚤的生存空間。另外，定期整理盆栽與清除積水，不僅減少跳蚤壁蝨的藏身之處，同時避免蚊子滋生以降低感染心絲蟲的風險。

每周定期至少2~3次利用吸塵機吸遍家裡的地面及沙發、床面，可將大部分跳蚤及蟲卵吸入去除（Gettyimages／視覺中國）

第二步驟：寵物外出返家後徹底清潔

攜帶寵物外出散步時，最害怕帶回跳蚤、壁蝨及有的沒有的寄生蟲，除了直接危害到毛小孩的身體健康之外，也會影響到飼主的健康。因此，外出散步回來後一定要徹底幫寵物進行清潔的工作，清洗後一定要將毛髮吹乾並且梳順，仔細檢查每一寸肌膚，尤其是耳後、趾縫間和尾巴，避免跳蚤、壁蝨躲藏寄生。

外出散步回來後一定要徹底幫寵物進行清潔的工作，清洗後一定要將毛髮吹乾並且梳順，仔細檢查每一寸肌膚（Gettyimages／視覺中國）

第三步驟：針對寵物需求每個月定期投藥

以上兩個步驟都是針對環境處理，對於狗狗本身來說有許多預防的藥劑。像是6效全能的全能狗S，就是今年最新”內外寄生蟲一塊解決”的產品。除了可以消除跳蚤、壁蝨之外，還可以預防致命心絲蟲、打擊多種腸道寄生蟲；全能狗S為口服藥，外型和調味就像是寵物零食，服用相當輕鬆便利。上市後，深受飼主的廣大好評。全能狗S每次使用僅需一塊，每個月使用一次，不但方便好記，服用後還可以立刻洗澡，不用擔心洗毛精或外在環境影響藥效。

對抗跳蚤壁蝨與心絲蟲，除了居家清潔之外，依照狗狗體型及生活習慣來挑選最合適的藥劑更為重要。雙管齊下才能充分地達到預防勝於治療的狀況。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：秋冬謹記三項對策 毛小孩不要蚤麻煩】