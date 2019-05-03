【寵物行街街】母親節市集設水池毛孩任玩　入場即送髮箍、襟章

勞動節剛過去，母親節便即將到來。要是想答謝家中母親或享受天倫樂的話，今年不妨加點新意，帶著母親及毛孩一同參加由「Market Fairish」主辦的「一屋寶貝寵物周末市集」。是次活動入場費用全免，大會更向入場人士派發免費精品，包括可愛貓耳朵髮箍及狗狗襟章。

「Market Fairish」將以「一屋寶貝」為主題，於母親節的周末（5月11-12日）在淺水灣the pulse商場舉行大型寵物市集。寵主們不但可與家人及毛孩一同欣賞無敵海景，更可一次過滿足食、買、玩的願望。除了市集範圍外，the pulse商場內各層亦歡迎毛孩進入。

「Market Fairish」將於下個周末（5月11-12日）在淺水灣the pulse商場舉行大型寵物市集。（Fairish Market）

是次市集位於the pulse商場的二樓，齊集超過40個特色攤位，主要為寵物及生活相關用品。各類攤位包括手作、寵物攝影、寵物手工食品、寵物手繪、寵物護毛產品、寵物清潔用品、寵物飾品、人類適用環保有機產品、純素護膚品、 精品飾物等等，切合人寵需要。

天台的Sunset Beach Club設有毛孩專用水池。（Sunset Beach Club）

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難得到訪全港最大的灘畔商場，重點活動又豈止市集攤檔？當日在場內天台的Sunset Beach Club還有寵物攝影區、DIY紙扇工作坊、毛孩水池等。大會更向入場人士免費派發精品，包括可愛貓耳朵髮箍及狗狗襟章！另外，只要在市集內消費，即可憑收據換取Market Fairish寵物大使「貓咪阿花」和「狗B薯仔」的限量版貼紙。（所有禮品數量有限，送完即止）

入場即可免費獲得可愛貓耳髮箍！（Fairish Market）

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