【屍橫遍野】粉嶺發現四幼貓伏屍路旁　震驚網民：點解會咁？

有網民今日（6月5日）在Facebook群組「貓貓狗狗保護及領養區(香港)」上載了一段影片，片中有四隻幼貓伏屍於粉嶺流水響路邊，目前未知幼貓死因。

多隻貓陳屍路旁。（FB@貓貓狗狗保護及領養區(香港)）

今日（5月6日）於粉嶺流水響，發生一宗令人心痛的事件。有網民在Facebook群組「貓貓狗狗保護及領養區(香港)」上載了一段影片，並在標題上寫上「今早新界，有朋友拍到的」，鏡頭拍攝垃圾站門外，地上有四隻年約兩、三個月的小貓攤倒在地上，有機會已經伏屍一段時間。影片中看到有清潔工人在旁打掃，但未有理會地上的貓屍。

▼▼▼幼貓陳屍於街上，未有人理會，點撃看影片▼▼▼

片段上載短短10分鐘，已經有近300名網民大家對幼貓的離世心表惋惜。有網民希望有人可幫忙聯絡寵物善終公司，送牠們最後一程。雖然大部分網民都認為幼貓被人殺害，但幼貓致死的原因目前仍未確定，有居住在附近的網民指出，垃圾站附近有大狗出沒：「應該係俾果幾隻（狗）咬死。」

埋葬動物屍體法例有監管

有網民建議「掘個洞或叫善終安葬佢哋」，不過法例對處理動物屍體有要求。

如市民於街上發現動物屍體，除了請善終公司安葬牠們，亦可致電政府熱線1823，通知食環署來處理。市民切勿把動物屍體埋葬於泥土裡，否則會觸犯香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》規定，違例者最高會被罰款港幣25,000元及監禁6個月。