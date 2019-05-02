袁文傑10歲愛貓癌症惡化　心痛發文：願可用自己時間為貓續命

藝人袁文傑的愛貓「囝仔」於年多前確診癌症，病情曾在藥物輔助下出現好轉，但在近日停藥後不幸惡化。為愛貓病情憂心不已的他，在社交平台明言願以自己的時間換取愛貓的生命延續。

袁文傑於其社交平台發文祝賀愛貓「囝仔」10歲生日快樂。（Instagram@yuen_man_kit）

藝人袁文傑昨日（1日）於其社交平台發文，祝賀愛貓「囝仔」10歲生日快樂。雖然生日是件喜事，但「囝仔」病情惡化一事卻令袁文傑憂心不已，令他明言願以自己的時間換取愛貓的生命延續。

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據帖文所指，「囝仔」在一年多前確診患癌，自此一直飽受病魔折磨。袁文傑指「囝仔」接受了長達9個月的化療，每天也須服用不少有毒藥物；另外還要每周覆診，抽血已成例行公事。他表示，「囝仔」在藥物的輔助下食慾大增，體重亦有上升。然而化療療程於今年初完結，「囝仔」的食慾在停止服用「類固醇」後隨即轉差，體重下跌。

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外表高大威猛的袁文傑是位不折不扣的貓奴，曾飼養兩隻異國短毛貓。（Instagram@yuen_man_kit）

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「囝仔」的食慾在停止服用「類固醇」後隨即轉差，體重下跌。（Instagram@yuen_man_kit）

袁文傑在帖文中抒發其擔憂：「近日，當幫囝仔『梳毛毛』時，那把梳很容易便會碰到他的『骨節』，每碰一下，自己心便不舒服，很不舒服！」眼見愛貓日漸消瘦，袁文傑甚為痛心，在帖文中寫道：「用Daddy的一些時間換取你的生命時間......如果可以的話，那就好了！」

外表高大威猛的袁文傑是位不折不扣的貓奴，曾飼養兩隻異國短毛貓，分別為「囡囡」和「囝仔」。可惜，「囡囡」於2011年離世，令他心痛不已，於公眾場合崩潰痛哭。至於貓貓「囝仔」，袁文傑仍不時在網上分享與牠的合照，一直對牠疼愛有加。

▼▼▼▼▼袁文傑曾與愛貓齊齊玩10-year-challenge▼▼▼▼▼

除了對家中貓貓呵護備至外，袁文傑幫助流浪貓亦不遺餘力。他去年曾主動向義載動物的司機文哥求助，將兩隻流浪貓送醫，並支付全額醫療費，盡顯愛心一面。