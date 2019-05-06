只剩半年命　主人餵老柴犬吃叉燒　惹網民熱烈討論：開心吃最重要

照顧老狗真的是勞心勞力，但作為主人的，還是會不辭勞苦，希望照顧老狗到最後。 近日便有網民在社交平台上，表示看到有老柴主人，竟給狗狗吃叉燒。老柴主人表示，狗狗已15歲，加上患有癌症已時日無多，只希望狗狗能快樂地活到最後。這想法顛覆了傳統照顧老狗的做法，不少網民都表示認同。

狗狗就像人類一樣，年紀大了身體便容易出現毛病。（instagram@k3_shiba）

近日，在Facebook群組「柴犬司令部」裡，有篇文章得到不少網民回應，並表示認同當中的做法。網民指他近日到燒臘店買燒味，竟看到有老柴主人準備餵狗狗吃叉燒！

但當了解背後情況後，得知其實老柴主人極愛狗狗，雖然知道叉燒油膩，不應亂餵狗狗，但由於狗狗已15歲，加上患有癌症，獸醫也表示狗狗時日無多，只剩半年命左右，因此縱使燒臘不健康，還是趁狗狗有食慾讓牠盡情吃，希望牠沒有遺憾，剩下日子活得開心。

餵老柴吃叉燒，引起不少網民熱烈討論。（網上截圖）

晚上買港式燒臘便當吃，遇到一個狗主人排在我前面買便當要內用，旁邊帶了隻有點年紀的柴柴（因為是柴柴所以特別關注了一下）。 主人自己點了油雞便當。還幫柴柴點了白飯跟叉燒。 我皺眉頭，心想說怎麼讓狗狗吃那麼油膩…… 結果就聽老闆邊切叉燒問主人 老闆：狗仔吃這個不健康吧？ 主人說：狗狗很老了，今年15歲，得了癌症，剩下半年壽命，我知道這不健康，但在牠最後的生命裡，我希望牠開心，讓牠快樂沒有遺憾的走。我不想因為我的自私，為了那一點的希望，限制東限制西，就讓牠剩下日子活得不開心，何況牠現在你叫牠吃飼料牠也沒食慾。只要牠肯吃喜歡吃就好，牠想吃什麼我就讓牠吃什麼，披薩、炸雞、便當、滷味，以前我一樣也不給牠吃，現在除了骨頭，我什麼都給牠吃。每天有空就帶著牠到處走，每個禮拜休假也帶牠到處玩。我比誰都還愛牠，我也希望牠長命百歲，但我知道時間不多，所以不想再限制牠了，牠喜歡就好，好在牠牙齒健康，不會啃不動。 老闆聽了，又拿了塊烤鴨跟油雞幫他去骨，說這請他吃，以後來我幫他加菜。 我聽完後，想了蠻久，這主人顛覆我的想法 如果是你們呢？會怎麼做？ 「柴犬司令部」－網民

不少網民表示，老柴已時日無多，隨牠吃讓牠開心才是最重要。（erinchan_a）

網民看到文章後，紛紛留言表示認同老狗主人的做法。「狗狗開心吃得下最重要，更重要是相處的時光」、「覺得難過又開心遇到這樣的主人」、「我們家的寶貝最後也是食不下嚥，所以只要能吃，我也給牠牠願意吃的」、「如果牠僅剩下可以快樂的機會，我一定做」、「認同主人做法，快樂就好，有吃還有抵抗力抗癌，加油！」、「主人的心、老闆的心、鍵盤者的感受，觸動到每個畫面，我也在想，我家柴老時，我會如何做？或許當知道牠來日不多，不如讓牠開心吧！」

~點擊圖片看網民深情的留言~

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低鹽低油更健康

如果狗狗剩下的日子不多，吃東西究竟是否需要以健康為原則，值得討論。

在傳統觀念上，一般都認為照顧老狗要少油少鹽，不能太鹹，同時要減少蛋白質的攝入。但近年獸醫與專家都指出，一般高齡狗並不需要減少蛋白質，相反過多的碳水化合物會，反而會令牠們變肥，容易對關節造成傷害。同時，要留意老狗飲水情況，盡量替牠補充水份是最為重要。

老柴年紀大，睡眠的時間也會增加。（instagram@finja_the_icebear）

以下6種給老狗吃的健康食物，如果狗狗有餵口的話，主人可無鹽、水煮的方式處理。一方面吃得健康，同時也為老狗帶來更多元化的營養。

~點擊圖片看6種對老狗有益的健康食物~