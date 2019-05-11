【萌寵充電站】貓貓擺可憐眼無人能抗拒　特殊癖好竟是吃百潔布？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這隻有著精緻白鬍子，充滿紳士風的貓咪Gringo，不知你有沒有留意到？令人意外的，是牠原來出自收容中心，幸好主人及時收養了牠，令牠一生變得不一樣。

白鬍子紳士貓，正面看牠竟有點威嚴的感覺。（instagram@gringomoustachecat）

這隻貓咪叫Gringo，是隻英國短毛貓，現在已1歲多，與主人Sabrine和Romain以及貓咪好兄弟Miko居住在法國。據Gringo的主人表示，貓咪Gringo是隻快樂又活力十足的貓咪，牠精力充沛幾乎是由朝玩到晚，最喜歡就是爬到窗簾上，將梳化抓破，甚至是跳到植物堆裡搗亂！

~點擊圖片看Gringo的魅力，如何令主人一秒愛上~

法國還很寒冷，不知Gringo冷嗎？（instagram@gringomoustachecat）

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主人Sabrine表示：「除了百厭外，Gringo在我們每次吃東西時，都會緊盯著碟子，期待著有什麼東西可以餵給牠吃。但最令人氣結的，是貪吃的Gringo竟喜歡咀嚼廚房裡的百潔布，所以每次洗碗後都要把百潔布藏好。」

Gringo另一個喜歡停留的位置，就是女主人的肩上。（instagram@gringomoustachecat）

一秒戀上

在未收養Gringo前，其實Sabrine和Romain家裡已有另一隻貓咪Milko。由於怕貓咪在家會感到悶，所以想收養多一隻。機緣巧合下，在收容中心的網站裡看到Gringo的照片，更是對牠一見鍾情，於是決定領養回家，當時牠只有3個月大。

畫得似嗎？（instagram@gringomoustachecat）

現在Gringo與Milko已是十分要好的朋友，牠們在家裡追逐嬉戲，像是沒停下來的一刻。Gringo的主人替家中兩隻貓咪，分別開了兩個Instagram帳戶，不時會將相片分享與大家。但在2019年年初，本身已有6萬多粉絲的Gringo帳號，竟被人盜用了，在迫不得已的情況下，只能再替Gringo開新帳號。如果你也十分喜歡這紳士風度滿分的貓咪，記得去follow牠們。

一副渴望有人陪玩的樣子。（instagram@gringomoustachecat）

網民對於Gringo這白鬍子形象十分喜歡，更覺得其實只要配上大帽子，加上圓形眼鏡和煙斗，牠便可變身成福爾摩斯貓！