【萌寵充電站】BB與狗舉手投足神同步　合拍背後有同樣悲劇遭遇

流浪狗相當於人類的流浪漢、孤兒，都是被人遺棄而無家可歸的一群。 美國有一個好心家庭，先後收養了1隻拉布拉多貴婦狗和2位小朋友，由於他們擁有相似的遭遇，所以很快便混熟起來。狗狗還經常模仿人類的行為，有時候還超入戲，彷彿成了一位戲精。

拉布拉多尋回犬Reagan與BB大玩情侶裝！（Instagram圖片：reagandoodle）

在美國，有隻超可愛的拉布拉多貴婦狗「Reagan」，牠原本是隻流浪狗，在牠2個月大時，被Swiridoff夫婦收養。及後，Swirioff夫婦的女兒幫忙寄養一個11個月大的小男孩「Little Buddy」。由於Reagan與小Buddy都曾經遭遺棄，所以他們惺惺相惜，立即成為好朋友！

Reagan除了是一隻寵物狗，還是一位盡責的保母，牠不單會跟小Buddy一起睡覺，還會跟他一起玩耍、吃飯，全天候跟在他身邊。久而久之，Reagan的行為、舉止都像個小朋友，完全不像小狗！Swirioff太太平日更為Reagan打扮，經常讓牠穿上跟小Buddy一模一樣的衣服，而Reagan亦彷彿是位戲精，經常模仿小Buddy做出相似的動作舉止，看起來超級可愛！

▼▼▼Reagan與小朋友超溫馨！經常打扮成孖公仔！▼▼▼

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他們的Instagram上經常都會張貼人狗合照，每張都溫馨無比，吸引了50萬網民追蹤。大多數網民都被牠們的溫馨片段所吸引，不過真正吸引著他們的，是Reagan與小朋友背後的故事。今年，Swirioff家庭加入了有一位新成員，她就是小女孩Baby Girl，相信Reagan會把這份愛延續下去，為更多小朋友帶來歡樂！

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